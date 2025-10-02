Una declaración de Mar Contreras de 44 años de edad, en La Casa de los Famosos México 2025 no está cayendo bien fuera del reality show porque ninguneó a Belinda.

Las sorpresas de los artistas que han ingresado a La Casa de los Famosos México 2025 para dar concierto a los integrantes dejó a Mar Contreras muy mal por lo que dijo.

Mar Contreras pelusea a Belinda en La Casa de los Famosos México 2025

¿Belinda no es famosa? La integrante de La Casa de los Famosos México 2025, Mar Contreras, lanzó un comentario que le está causando problemas fuera del reality show.

Estando en plática con Aldo Tamez de Nigris, también habitante del cuarto Noche, compartió su pensar sobre los artistas que les han llevado a La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que parece ser que Mar Contreras predijo la presencia de Piso 21 en el reality show, hecho que pasó el día elegido para la eliminación del sexto finalista.

Sin embargo, todavía les falta una fiesta temática y como lo han dicho los conductores, podría ingresar un famoso más para darles concierto en La Casa de los Famosos México 2025.

Fue ahí que Mar Contreras decidió ningunear a Belinda mientras hablaba de los posibles famosos que podrían cerrar La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que la integrante de La Casa de los Famosos México 2025 aseguró que si la producción lleva a Belinda es porque no encontraron otra persona en verdad famosa.

“Belinda, pues ya verán si Belinda, o sea, hay miles de famosos y se te ocurre Belinda, o sea ¿por?”. Mar Contreras, actriz.

Ante ello, Aldo Tamez de Nigris tuvo una reacción inmediata con cara de desacuerdo y un silencio absoluto, pero los que sí están expresando su molestia son los fans de Belinda.

Que se cree Mar para pelusear primero a Kenia Os y ahora a Belinda, con la niña nooooo!!!! 😡😡😡#Belinda#KeniaOs#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/uT2yzT96vG — rayga (@rayga9280) October 1, 2025

A través de redes sociales le están recordando a Mar Contreras que Belinda es “la patrona” de México, con reacciones enojadas por haber ninguneado a su artista favorita.

¿Cuándo termina La Casa de los Famosos México 2025? El reality show está a nada de finalizar.