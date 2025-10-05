A unas horas de que se lleve a cabo la gran final de La Casa de los Famosos México 2025, una encuesta reveló al posible ganador.

Tras una larga competencia, los cinco finalistas se preparan para su último día en el reality, pero una encuesta reveló al ganador de los 4 millones de pesos, ¿será de cuarto Día o Noche?

Este es el ganador de La Casa de los Famosos México 2025, según encuesta

A través de las redes sociales se han viralizado varias encuestas de popularidad en donde ya se empieza a perfilar el posible ganador de La Casa de los Famosos México 2025.

La Casa de los Famosos México 2025 (Tomada de video)

El youtuber de espectáculos Gerardo Escareño, creador del canal Vaya Vaya, publicó una encuesta sobre el final de La Casa de los Famosos México 2025 que rápidamente se ha hecho viral en las redes sociales.

Con más de 150 mil votos en esta encuesta, la persona que se perfila para ganar La Casa de los Famosos México 2025 es:

Aldo Tamez de Nigris de 26 años de edad: 45%

De acuerdo con esta encuesta, así quedarían los lugares en La Casa de los Famosos México 2025:

Dalilah Polanco de 53 años de edad: 40%

Abelito de 25 años de edad: 7%

Mar Contreras de 44 años de edad: 5%

Shiky de 53 años de edad: 3%

Cabe señalar que se trata de una encuesta y las preferencias que han mostrado los fans en las redes sociales.

Esta encuesta no tiene validez oficial y solo los votos registrados en el portal www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota definirán al verdadero ganador.

¿Quién ganará La Casa de los Famosos México 2025? (Vaya Vaya / Facebook )

Redes sociales y panelistas consideran que Aldo Tamez de Nigris ganará La Casa de los Famosos México 2025

La encuesta de Gerardo Escareño no parece estar tan alejado de la realidad por lo que usuarios ya dan por ganador a Aldo Tamez de Nigris.

Y es que Aldo Tamez de Nigris se ha convertido en el favorito del público para ganar La Casa de los Famosos México 2025 y así se ha demostrado en las redes sociales.

Sin embargo, los panelistas de La Casa de los Famosos México 2025 consideran que no hay duda en que Aldo Tamez de Nigris va a ganar la tercera temporada del reality.

Pero en las posiciones que se pelean es el segundo y tercer lugar y es que muchos consideran que Abelito está muy fuerte en las votaciones .

Al principio de La Casa de los Famosos México 2025 Abelito era el favorito para ganar el reality.

Aunque en los últimos días el nombre de Dalilah Polanco también ha sonado con fuerza para quedarse con el segundo lugar.

Dalilah Polanco ha logrado dividir opiniones y es que si bien hay personas que la apoyan, también hay otras que la han criticado fuertemente en las redes sociales.

La final de La Casa de los Famosos México 2025 se llevará el domingo 5 de octubre en punto de las 20:30 horas por Las Estrellas.