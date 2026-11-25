Susana Medina es una modelo y reina de belleza española originaria de Gran Canaria. Fue coronada Miss Universe Spain, con lo que obtuvo el derecho de participar en Miss Universo 2026.

Su trayectoria comenzó durante la adolescencia; actualmente, combina el modelaje con su preparación académica y el trabajo en iniciativas sociales, particularmente aquellas relacionadas con la prevención del acoso escolar.

¿Quién es Susana Medina?

Susana Lucía Medina Martín es una modelo y empresaria española nacida en La Garita, localidad del municipio de Telde, en Gran Canaria, Islas Canarias.

A su corta edad, tiene experiencia en concursos de belleza nacionales e internacionales.

Además de su carrera en las pasarelas, ha utilizado su visibilidad pública para hablar sobre la aceptación personal y la importancia de combatir el bullying.

Susana Medina (Instagram | Susana Medina (@susimem))

¿Cuántos años tiene Susana Medina?

Susana Medina tiene 28 años, de acuerdo con los perfiles publicados sobre la representante española en Miss Universo 2026.

¿Quién es la pareja de Susana Medina?

Susana Medina mantiene su vida amorosa fuera del foco mediático.

¿Quiénes son los hijos de Susana Medina?

Susana Medina declaró en una entrevista que no tiene hijos.

Sin embargo, ha mencionado el cariño que siente por sus sobrinos y su interés por contribuir a que las nuevas generaciones crezcan en entornos libres de violencia.

¿Cuál es el signo zodiacal de Susana Medina?

No se ha encontrado una fecha de nacimiento completa de Susana Medina, por lo que no es posible determinar con certeza su signo zodiacal.

¿Qué estudió Susana Medina?

A los 18 años comenzó a estudiar Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Posteriormente, decidió concentrarse en Derecho para poder compaginar su preparación académica con su trabajo como modelo.

También realizó formación en marketing digital y programación web, además de un programa académico en línea relacionado con la Universidad de Harvard.

Susana Medina (Instagram | Susana Medina (@susimem))

¿En qué ha trabajado Susana Medina?

Susana Medina comenzó su carrera como modelo a los 14 años, cuando su madre la llevó a una agencia. Desde entonces ha participado en desfiles y proyectos de moda dentro y fuera de España.

En 2022 compitió en Miss Universe Spain y obtuvo el tercer lugar. En 2024 ganó Miss Grand Spain y representó a su país en Miss Grand International, donde consiguió el reconocimiento de tercera finalista.

En 2026 regresó al certamen nacional y obtuvo la corona de Miss Universe Spain. Paralelamente, colabora con Seeds of Respect, una asociación dedicada a prevenir el acoso escolar, laboral y otras formas de discriminación.

Su participación en esta causa está relacionada con una experiencia personal: sufrió bullying durante cinco años, desde los nueve años.