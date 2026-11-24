Melissa Núñez es una modelo y reina de belleza dominicana que obtuvo el título de Miss República Dominicana Universo 2026, convirtiéndose en la representante de su país para Miss Universo.

También ha desarrollado una carrera internacional en el modelaje y participado en campañas para marcas reconocidas.

Su participación en Miss República Dominicana representa una segunda oportunidad, pues en 2024 ya había competido en el certamen y obtenido el puesto de primera finalista.

¿Quién es Melissa Núñez?

Melissa Núñez es una modelo, psicóloga, empresaria y reina de belleza originaria de La Vega, República Dominicana.

En 2026 ganó Miss República Dominicana Universo representando a Concepción de La Vega, lo que le dio el pase a Miss Universo.

A los 18 años emigró a Estados Unidos para continuar sus estudios y desarrollarse profesionalmente.

Cuenta con formación en Psicología y Ciencias de la Salud, además de experiencia profesional en el área de atención a pacientes con problemas de consumo de sustancias.

Melissa Núñez (Miss Universe República Dominicana)

¿Cuántos años tiene Melissa Núñez?

Melissa Núñez tiene 29 años.

¿Quién es el novio de Melissa Núñez?

Melissa Núñez mantiene su vida sentimental en privado. Hasta el momento, no existe información pública sobre una pareja o novio.

¿Cuál es el signo zodiacal de Melissa Núñez?

Aunque se desconoce su fecha de nacimiento, en entrevistas Malissa Núñez ha declarado ser del signo zodiacal de Tauro.

¿Qué estudió Melissa Núñez?

Melissa Núñez estudió Medicina en la Universidad Católica del Cibao (UCATECI), en República Dominicana, donde cursó tres años de la carrera antes de emigrar a Estados Unidos.

Posteriormente, continuó su formación en The City College of New York, donde obtuvo una licenciatura relacionada con Psicología y Ciencias de la Salud.

Melissa Núñez (Miss Universe República Dominicana)

¿En qué ha trabajado Melissa Núñez?

Melissa Núñez ha trabajado en el área de la salud y el modelaje profesional. En Estados Unidos tuvo experiencia en Bellevue Hospital, en Nueva York, donde participó en la atención de pacientes con problemas relacionados con el consumo de sustancias y procesos de recuperación.

En la industria de la moda cuenta con experiencia como modelo y ha colaborado con marcas como:

Moschino

Michael Kors

Alberta Ferretti

Maybelline

NARS

L’Oréal

También ha participado en campañas, pasarelas y proyectos internacionales, además de estar vinculada a Ford Models.