Bea Millan-Windorski es una modelo y reina de belleza filipino-estadounidense que representará a Filipinas en Miss Universo 2026.

Su trayectoria en los concursos de belleza incluye títulos en Estados Unidos y Filipinas, además de una participación en Miss Earth 2024.

En mayo de 2026 se coronó Miss Universe Philippines, título que le permitió obtener su pase al certamen internacional, donde buscará una nueva corona para su país.

¿Quién es Bea Millan-Windorski?

Beatrice Rebecca Millan-Windorski, conocida como Bea Millan-Windorski, es una modelo y reina de belleza filipino-estadounidense.

Aunque creció en Estados Unidos, mantiene una estrecha relación con Filipinas a través de su familia materna, cuyos orígenes se encuentran en San Juan, La Unión.

En 2026 representó esta provincia en Miss Universe Philippines, donde obtuvo la corona nacional.

Bea Millan-Windorski (Instagram | Bea Millan-Windorski (@bea.millan.windorski))

¿Cuántos años tiene Bea Millan-Windorski?

Bea Millan-Windorski tiene 24 años.

¿Quién es el novio de Bea Millan-Windorski?

Bea Millan-Windorski mantiene su vida sentimental con discreción y no existe información pública sobre una pareja.

¿Cuál es el signo zodiacal de Bea Millan-Windorski?

Bea Millan-Windorski nació el 16 de agosto.

Su signo zodiacal es Leo.

¿Qué estudió Bea Millan-Windorski?

Bea estudió en la Universidad de Wisconsin-Madison, donde cursó dos licenciaturas: Historia y Relaciones Internacionales. Completó su formación universitaria en 2023.

También estudió en Whitefish Bay High School, institución de la que se graduó en julio de 2020, antes de ingresar a la universidad.

Bea Millan-Windorski (Instagram | Bea Millan-Windorski (@bea.millan.windorski))

¿En qué ha trabajado Bea Millan-Windorski?

Bea Millan-Windorski se ha desarrollado como modelo y reina de belleza, participando en pasarelas, eventos de moda y concursos internacionales.

Su carrera en los certámenes comenzó en Estados Unidos, donde obtuvo títulos que posteriormente le permitieron competir en escenarios internacionales.

En 2020 ganó Miss Milwaukee Area Outstanding Teen y, en 2021, participó en Miss Wisconsin’s Outstanding Teen. En mayo de 2023 fue coronada Miss Wisconsin Earth, título que la llevó a competir en Miss Earth USA 2024, concurso que ganó el 31 de diciembre de 2023.

En noviembre de 2024 representó a Estados Unidos en Miss Earth, celebrado en Filipinas, donde obtuvo el título de Miss Earth-Water 2024, uno de los reconocimientos principales de la competencia.

Además, participó en eventos como New York Fashion Week, Fil-Am Fashion Week y Queen Beauty Network, y se involucró en actividades de educación ambiental y protección de tortugas marinas.