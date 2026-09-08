Te contamos quién es Matthew Rhys, actor británico de cine y televisión.

La carrera de Matthew Rhys destaca en la industria del entretenimiento por su talento y versatilidad.

¿Quién es Matthew Rhys?

Matthew Rhys es un actor británico de cine y televisión conocido por aparecer en Perry Mason, The Americans y Widow’s Bay.

Matthew Rhys (@thematthewrhys / Instagram)

¿Cuántos años tiene Matthew Rhys?

Actualmente, Matthew Rhys tiene 51 años de edad. Nació el 8 de noviembre de 1974 en Cardiff, Gales, en el Reino Unido.

¿Quién es la esposa de Matthew Rhys?

La esposa de Matthew Rhys es la actriz estadounidense Keri Lynn Russell. Ellos se casaron en 2014.

Matthew Rhys (@thematthewrhys / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Matthew Rhys?

Por su fecha de nacimiento, Matthew Rhys pertenece al signo zodiacal Escorpio.

¿Cuántos hijos tiene Matthew Rhys?

Matthew Rhys tiene un hijo llamdo Sam Rhys.

¿Qué estudió Matthew Rhys?

Se sabe que Matthew Rhys estudió arte dramático en la Royal Academy of Dramatic Art (RADA) en Londres de 1993 a 1996.

No obstante, desde 1991 fue miembro del Teatro Nacional Juvenil de Gales.

Matthew Rhys (@thematthewrhys / Instagram)

¿En qué ha trabajado Matthew Rhys?

La carrera de Matthew Rhys comenzó en cine y televisión en los 90.

Aparecería en la serie de la BBC, Back-Up, de 1995. Dos años después sería parte de House of America.

Posteriormente actuaría en la película Titus y ¿Qué le ocurrió a Harold Smith? de 1999.

Hacia la década de los 2000 sería protagonista de Puesto y de Tabloide de Televisión.

Aunque ha desarrollado su carrera en Reino Unido, Matthew también dio el salto a Estados Unidos para participar en series de televisión.

Algunas de las series y películas más conocidas en las que ha actuado son:

A Colombo le gusta la noche (2003)

Otherworld (2003)

Cinco hermanos (2006)

Amor y otros desastres (2006)

En el límite del amor (2008)

Patagonia (2010)

El misterio de Edwin Drood (2012)

Girls (2012)

The Americans (2013)

Una buena receta (2015)

Mowgli: Relatos del libro de la selva (2018)

Death and Nightingales (2018)

Un buen día en el vecindario (2019)

Reporte clasificado (2019)

Perry Mason (2020)

Oso intoxicado (2023)

La carretera interminable (2025)

La bestia en mí (2025)

Widow’s Bay (2026)