La serie de Apple TV+, Widow’s Bay, sorprende con 19 nominaciones al Emmy y una calificación de 8.2 en IMDB.

Este miércoles 8 de julio, la Academia de la Televisión de Estados Unidos anunció sus candidaturas a los Premios Emmy 2026, y La maldición de Widos’s Bay apareció en las categorías principales.

Las 19 nominaciones al Emmy de Widow’s Bay

Apple TV felicitó al equipo de Widow’s Bay por sus 19 nominaciones al Emmy 2026. La serie revelación está considerada en estos rubros:

Mejor serie de comedia 2026 Mejor actor principal en una serie de comedia / Matthew Rhys Mejor actriz de reparto en una serie de comedia / Kate O’ Flynn Mejor actriz de reparto en una serie de comedia / Dale Dickey Mejor actor de reparto en una serie de comedia / Stephen Root Mejor actor invitado en una serie de comida / Hamish Linklater Mejor actriz invitada en una serie de comedia / Betty Gilpin Mejor guion para una serie de comedia 2026 / Katie Dippold Mejor dirección para una serie de comedia 2026 / Hiro Murai Supervisión Musical 2026 Diseño de producción para un programa narrativo (media hora) por Lodging Mezcla de sonido para una serie de comedia o drama (media hora) por What to Expect on Your Trip Edición de imagen para una serie de comedia grabada con una sola cámara 2026 por Welcome to Widow’s Bay! Composición musical excepcional para una serie (banda sonora) 2026 Edición de imagen excepcional para una serie de comedia grabada con una sola cámara 2026 por Our History Casting para una serie de comedia 2026 Edición de sonido para una serie de comedia o drama (de media hora) y animación por What to Expect on Your Trip Cinematografía para una serie (media hora) por Our History Edición de imagen excepcional para una serie de comida grabada para una serie de comedia grabada con una sola cámara por What to Expect on Your Trip

Widow’s Bay (Apple TV)

Widow’s Bay tiene una calificación de 8.2 en IMDB

Las nominaciones de Widow’s Bay al Emmy no son casualidad, ya que en la plataforma IMDB tiene una nota de 8.2.

En La maldición de Widow´s Bay seguimos a Tom Loftis, un escéptico alcalde de una remota isla en Nueva Inglaterra.

Él intenta incentivar la economía mediante el turismo; sin embargo, los lugareños sabotean sus planes, ya que piensan que la isla está maldita.