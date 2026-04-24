Hugh Jackman es uno de los actores australianos más famosos del mundo y una figura destacada tanto en el cine como en los escenarios musicales. Es reconocido por interpretar a Wolverine en la saga X-Men y por su talento para cantar y bailar; se ha consolidado como un artista completo en Hollywood y Broadway. Si quieres conocer más sobre su edad, familia y estudios, continúa leyendo.

¿Quién es Hugh Jackman?

Hugh Michael Jackman, mejor conocido como Hugh Jackman, es un actor, cantante y productor australiano que alcanzó fama internacional por interpretar a Wolverine en la franquicia X-Men, papel que desempeñó durante más de dos décadas.

Además del cine de acción, también ha brillado en musicales como The Greatest Showman, Les Misérables y en Broadway con The Boy from Oz, donde ganó un premio Tony. Es considerado uno de los artistas más versátiles del entretenimiento actual.

El video de Hugh Jackman como Wolverine respirando por 8.5 horas (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

¿Qué edad tiene Hugh Jackman?

Hugh Jackman nació el 12 de octubre de 1968 en Sídney, Australia, por lo que actualmente tiene 57 años.

¿Hugh Jackman tiene esposa?

Hugh Jackman mantiene una relación desde el 2025 con la actriz Sutton Foster.

El romance entre Sutton Foster y Hugh Jackman se consolida y sorprende a sus fans (Especial / CBS via Getty Images)

Sin embargo, anteriormente estuvo casado con Deborra-Lee Furness, de quien se separó en el 2025.

Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness en la Met gala 2023 (Evan Agostini)

¿Qué signo zodiacal es Hugh Jackman?

Al haber nacido el 12 de octubre, Hugh Jackman es Libra, signo que se caracteriza por ser coqueto, indeciso y muy sociable.

¿Hugh Jackman tiene hijos?

Sí, Hugh Jackman tiene dos hijos adoptivos: Oscar Maximilian Jackman y Ava Eliot Jackman.

¿Qué estudió Hugh Jackman?

Hugh Jackman es licenciado en Comunicación por la University of Technology Sydney; sin embargo, tiene formación actoral en la Western Australian Academy of Performing Arts.

¿En qué ha trabajado Hugh Jackman?

Hugh Jackman se ha convertido en uno de los actores más famosos a nivel mundial, destacando papeles como:

Actor protagonista como Wolverine en la saga X-Men y Deadpool & Wolverine

Actor en películas como The Prestige, Prisoners, Australia y Les Misérables

Protagonista de The Greatest Showman

Ganador del premio Tony por The Boy from Oz

Presentador de los Premios Oscar y Tony Awards

Productor y empresario en proyectos de entretenimiento