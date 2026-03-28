Michael Fassbender es considerado uno de los actores más completos de la industria, haciendo diversos papeles en grandes franquicias y pequeños proyectos.
Muestra de ello es que podemos ver a Michael Fassbender como Joe Kennedy Sr., Stelios, Magneto y Steve Jobs, entre muchos otros.
¿Quién es Michael Fassbender?
Michael Fassbender es un actor, productor de cine y piloto de carreras de ascendencia alemana e irlandesa.
¿Qué edad tiene Michael Fassbender?
Michael Fassbender nació el 2 de abril de 1977, actualmente tiene 48 años de edad.
¿Quién es la esposa de Michael Fassbender?
Michael Fassbender está casado con la actriz Alicia Vikander desde el año 2017.
¿Qué signo zodiacal es Michael Fassbender?
Al haber nacido el 2 de abril, Michael Fassbender es del signo de Aries.
¿Cuántos hijos tiene Michael Fassbender?
Michael Fassbender y Alicia Vikander tienen dos hijos, cuya identidad es desconocida.
¿Qué estudió Michael Fassbender?
Michael Fassbender estudió actuación en el Drama Centre London, aunque abandonó la escuela para unirse a la Oxford Stage Company.
¿En qué ha trabajado Michael Fassbender?
Michael Fassbender ha estado presente en varias series y películas desde inicios del Siglo XXI, convirtiéndose en un actor bastante mediático.
Además es un reconocido que ha participado en Le Mans, en el Ferrari Challenge y la Porsche Supercup.
Estos son los proyectos de cine y televisión donde aparece Michael Fassbender:
- 300
- Angel
- Hunger
- Eden Lake
- Blood Creek
- Fish Tank
- Inglourious Basterds
- Centurion
- Jonah Hex
- Jane Eyre
- X-Men: First Class
- A Dangerous Method
- Shame
- Haywire
- Prometheus
- 12 Years a Slave
- The Counselor
- Frank
- X-Men: Days of Future Past
- Slow West
- Macbeth
- Steve Jobs
- X-Men: Apocalypse
- The Light Between Oceans
- Trespass Against Us
- Assassin’s Creed
- Song to Song
- Alien: Covenant
- The Snowman
- X-Men: Dark Phoenix
- The Killer
- Next Goal Wins
- Kneecap
- Black Bag
- Band of Brothers
- Hearts and Bones
- NCS: Manhunt
- Holby City
- Gunpowder, Treason & Plot
- Julian Fellowes Investigates: A Most Mysterious Murder
- A Bear Named Winnie
- Sherlock Holmes and the Case of the Silk Stocking
- Hex
- Murphy’s Law
- William and Mary
- Agatha Christie’s Poirot
- Trial & Retribution
- The Devil’s Whore
- The Agency: Central Intelligence
- Kennedy
Michael Fassbender será Joe Kennedy Sr. en Netflix
El rol más reciente de Michael Fassbender es el de Joe Kennedy Sr. en la serie que Netflix prepara acerca de dicha familia de Estados Unidos.
Michael Fassbender será el protagonista del show, pues Netflix presentará los momentos en los que Joe Kennedy Sr. amasó su fortuna y consiguió su red de contactos.
Además se espera que el actor repita el papel en temporadas subsecuentes, al interpretar al patriarca de la dinastía, que aparte es el padre de John F. Kennedy.
Aunque hay que señalar que de momento Kennedy, como se llamará la serie, no cuenta con una fecha de estreno.