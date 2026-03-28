Michael Fassbender es considerado uno de los actores más completos de la industria, haciendo diversos papeles en grandes franquicias y pequeños proyectos.

Muestra de ello es que podemos ver a Michael Fassbender como Joe Kennedy Sr., Stelios, Magneto y Steve Jobs, entre muchos otros.

¿Quién es Michael Fassbender?

Michael Fassbender es un actor, productor de cine y piloto de carreras de ascendencia alemana e irlandesa.

Michael Fassbender (Bang Showbiz / REUTERS)

¿Qué edad tiene Michael Fassbender?

Michael Fassbender nació el 2 de abril de 1977, actualmente tiene 48 años de edad.

¿Quién es la esposa de Michael Fassbender?

Michael Fassbender está casado con la actriz Alicia Vikander desde el año 2017.

¿Qué signo zodiacal es Michael Fassbender?

Al haber nacido el 2 de abril, Michael Fassbender es del signo de Aries.

Michael Fassbender (Sebastian Gabsch/Geisler-Fotopre / REUTERS)

¿Cuántos hijos tiene Michael Fassbender?

Michael Fassbender y Alicia Vikander tienen dos hijos, cuya identidad es desconocida.

¿Qué estudió Michael Fassbender?

Michael Fassbender estudió actuación en el Drama Centre London, aunque abandonó la escuela para unirse a la Oxford Stage Company.

Magneto (20th Century Fox)

¿En qué ha trabajado Michael Fassbender?

Michael Fassbender ha estado presente en varias series y películas desde inicios del Siglo XXI, convirtiéndose en un actor bastante mediático.

Además es un reconocido que ha participado en Le Mans, en el Ferrari Challenge y la Porsche Supercup.

Estos son los proyectos de cine y televisión donde aparece Michael Fassbender:

300

Angel

Hunger

Eden Lake

Blood Creek

Fish Tank

Inglourious Basterds

Centurion

Jonah Hex

Jane Eyre

X-Men: First Class

A Dangerous Method

Shame

Haywire

Prometheus

12 Years a Slave

The Counselor

Frank

X-Men: Days of Future Past

Slow West

Macbeth

Steve Jobs

X-Men: Apocalypse

The Light Between Oceans

Trespass Against Us

Assassin’s Creed

Song to Song

Alien: Covenant

The Snowman

X-Men: Dark Phoenix

The Killer

Next Goal Wins

Kneecap

Black Bag

Band of Brothers

Hearts and Bones

NCS: Manhunt

Holby City

Gunpowder, Treason & Plot

Julian Fellowes Investigates: A Most Mysterious Murder

A Bear Named Winnie

Sherlock Holmes and the Case of the Silk Stocking

Hex

Murphy’s Law

William and Mary

Agatha Christie’s Poirot

Trial & Retribution

The Devil’s Whore

The Agency: Central Intelligence

Kennedy

Michael Fassbender será Joe Kennedy Sr. en Netflix

El rol más reciente de Michael Fassbender es el de Joe Kennedy Sr. en la serie que Netflix prepara acerca de dicha familia de Estados Unidos.

Michael Fassbender será el protagonista del show, pues Netflix presentará los momentos en los que Joe Kennedy Sr. amasó su fortuna y consiguió su red de contactos.

Además se espera que el actor repita el papel en temporadas subsecuentes, al interpretar al patriarca de la dinastía, que aparte es el padre de John F. Kennedy.

Aunque hay que señalar que de momento Kennedy, como se llamará la serie, no cuenta con una fecha de estreno.