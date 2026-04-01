Diego Becerril es otra de la adiciones de Nintendo para la entrega de Super Mario Galaxy: La Película, como uno de los personajes principales de la obra.

Pues a pesar de tener una carrera relativamente corta en el doblaje, Diego Becerril ha destacado lo suficiente para ser parte de un proyecto tan importante.

¿Quién es Diego Becerril?

Diego Becerril es un actor, director de doblaje, músico y locutor mexicano con 8 años de carrera en el medio.

Diego Becerril (@diegoh_becerril)

¿Qué edad tiene Diego Becerril?

Diego Becerril nació el 2 de julio de 1997, actualmente tiene 28 años de edad.

¿Quién es la novia de Diego Becerril?

No hay información pública sobre una posible novia de Diego Becerril.

¿Qué signo zodiacal es Diego Becerril?

Al haber nacido el 2 de julio, Diego Becerril es del signo de Cáncer.

Diego Becerril (@diegoh_becerril)

¿Cuántos hijos tiene Diego Becerril?

Se desconoce si Diego Becerril tiene hijos o hijas.

¿Qué estudió Diego Becerril?

Diego Becerril estudió doblaje en la escuela ArtSpot de Luis Alfonso Mendoza, en cuanto a su escolaridad, no hay información pública.

Diego Becerril (@diegoh_becerril)

¿En qué ha trabajado Diego Becerril?

Aunque lleva poco tiempo siendo un actor de doblaje reconocido, Diego Becerril ha tenido varios personajes importantes en su carrera.

Estos son los papeles que ha hecho Diego Becerril:

Goh (Viajes Pokémon)

Mike (Stranger Things)

Jinshi (Los Diarios de la Boticaria)

Donatello (Tortugas Ninja: Caos Mutante)

Trevor (Cazafantasmas: El Legado)

Zuko (Avatar: La Leyenda de Aang)

Spider-Man (Marvel’s Avengers)

Elrond (El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder)

Patán (Cómo entrenar a tu dragón)

Robin (Batman Ninja vs La Liga Yakuza)

T. K. (Digimon Adventure: La última evolución Kizuna)

Inojin (Boruto)

Bowser Jr. (Super Mario Galaxy: La Película)

Diego Becerril es Bowser Jr. en Super Mario Galaxy: La Película

El más reciente papel de Diego Becerril es haciendo la voz de Bowser Jr. en Super Mario Galaxy: La Película, uno de los filmes más esperados del año.

Este es uno de los papeles más importantes de Diego Becerril, pues Bowser Jr. es uno de los antagonistas principales de Super Mario Galaxy: La Película.

El cual tiene mucho tiempo en pantalla, siendo una gran responsabilidad para el actor de voz, teniendo toda la confianza de Nintendo y Universal.

Desde este momento, Diego Becerril es la voz oficial de Bowser Jr. en español latino en todos los futuros proyectos donde el personaje se exprese en nuestro idioma.