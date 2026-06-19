Florencia Peña es la actriz y conductora argentina que se volvió viral tras asegurar que se había muerto el papá de Lionel Messi.

La conductora se disculpó por la noticia y renunció al programa, mientras la familia de Messi compartió un comunicado para aclarar el estado de salud de Jorge Messi.

¿Quién es Florencia Peña? La conductora y actriz argentina

María Florencia Peña nació en Buenos Aires, Argentina, es conocida por su carrera como actriz, conductora y comediante.

El público argentino la conoce por su papel de Moni en la serie Casados con hijos y recientemente se volvió viral tras confirmar la supuesta muerte del papá de Messi.

Florencia Peña, conductora de Luzu TV (Instagram/@flor_de_p)

¿Qué edad tiene Florencia Peña?

Florencia Peña nació el 7 de noviembre de 1974; actualmente tiene 51 años de edad.

¿Quién es el esposo de Florencia Peña?

Florencia Peña está casada con el abogado Ramiro Ponce de Léon.

¿Qué signo zodiacal es Florencia Peña?

Florencia Peña es Escorpio.

Florencia Peña (Instagram/@flor_de_p)

¿Cuántos hijos tiene Florencia Peña?

Florencia Peña tiene 3 hijos:

Tomás Otero

Juan Otero

Felipe Ponce

¿Qué estudió Florencia Peña?

Florencia Peña estudió hasta la secundaria y posteriormente tomó talleres de teatro.

Florencia Peña (Instagram/@flor_de_p)

¿En qué ha trabajado Florencia Peña?

Florencia Peña debutó a los 17 años en el programa infantil Festilindo y posteriormente participó en la miniserie Son de diez.

Su carrera como actriz y comediante la ha llevado a participar en programas como:

Aprender a volar

Amigovios

La nocturna

Verano del 98

Luna Salvaje

Flor de palabra

Casados con hijos

La isla de las tentaciones

Tu cara me suena

Flor de equipo

Florencia Peña era parte del programa El show del verano, al cual decidió renunciar tras dar una noticia falsa sobre el papá de Messi.

Florencia Peña anunció en vivo la muerte del papá de Messi y era falso

Durante la emisión de El Show del verano, Florencia Peña anunció la supuesta muerte del padre de Lionel Messi, Manuel Messi, lo cual era mentira.

Florencia Peña trató de retractarse, mencionando que había sido la producción quienes le habían dado la noticia, pero no había sido comprobada.

“No quiero darle una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi (...) fue de golpe, duro ¿no? en medio del Mundial. Me lo tiraron acá, ojalá que no, que sea fake” Florencia Peña

El video de Florencia Peña dando la noticia falsa se volvió viral y horas después compartió un comunicado para disculparse con la familia de Messi.

Además, Florencia Peña anunció su renuncia Luzu TV y lamentó lo sucedido.