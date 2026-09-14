Este lunes 14 de septiembre se celebrará la 78ª edición de los Premios Emmy, una de las principales ceremonias de la televisión estadounidense, en Los Ángeles.

La gala podrá seguirse en vivo desde México a través de TNT y HBO Max, con cobertura de la alfombra roja a partir de las 17:00 horas.

La entrega de premios comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y reunirá producciones, actores y creativos destacados de la televisión estadounidense.

¿Dónde son los Premios Emmy 2026 y quién conduce la ceremonia?

Los Premios Emmy 2026 se realizarán en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, recinto que recibirá a nominados y figuras de la televisión.

La actriz Mariska Hargitay será la presentadora de esta edición y encabezará por primera vez la gala.

Hargitay es reconocida por interpretar a Olivia Benson en Law & Order: Special Victims Unit, personaje con el que obtuvo un Premio Emmy.

The Pitt Temporada 2 (HBO)

Entre las producciones con más nominaciones destaca The Pitt, que llega a la ceremonia con 25 candidaturas en distintas categorías.

Por su parte, Hacks suma 24 nominaciones en su quinta y última temporada, mientras Widow’s Bay compite con 19 candidaturas.

Otra de las series que figura entre las producciones con mayor presencia es Pluribus, que acumula 18 nominaciones para esta edición.

La ceremonia también se desarrolla en el marco de las celebraciones por el centenario de NBC, cadena vinculada históricamente con los Emmy.