Poncho de Nigris ingresó con Bárbara de Regil y Fernando Schoenwald a Secretos de Parejas, donde ventiló que Lyn May “me tiró el pedo” desacreditando su belleza con desagradable comentario.

Sin embargo, oponiéndose a Poncho de Nigris de 49 años de edad, Julián Gil aseguró que adora a Lyn May y que de no haber estado de novio de Valeria Marín sí hubiera tenido algo con la vedette.

Secretos de Parejas fue el reality show donde Poncho de Nigris ventiló que Lyn May de 72 años de edad, intentó ligarselo, pero él la rechazó porque “estaba culerísima”.

El que Julián Gil de 54 años de edad, compartiera en Secretos de Parejas de Canela TV que trabajó con Lyn May y esta “me agarró los huevos” destapó una anécdota de Poncho de Nigris.

Y es que Poncho de Nigris recordó que en el pasado, Lyn May quiso ligarselo, pero sin temor a nada, el influencer lanzó un desagradable comentario sobre la vedette mexicana.

“Te voy a decir una cosa, Lyn May me tiró el pedo una infinidad de veces, pero estaba culerísima, estaba culerísima”.

Sin embargo, su comentario se llevó la reacción de Bernardo Flores diciendo que Lyn May seguía vivía, pues parecía que a Poncho de Nigris se le olvidó.

Y es que el tema salió porque Julián Gil le cuestionó a Poncho de Nigris sobre su romance con La Tigresa, “¿te la cogiste?” le dijo, pero el influencer negó todo.

Ante esto y que Poncho de Nigris dijera que La Tigresa se le desnudó y que le regalaba hasta relojes, Marcela Mistral le recordó que la actriz ya había fallecido aludiendo a que la respetara.

Aunque Poncho de Nigris dijo que Lyn May está “culerísima”, Julián Gil rechazó el comentario asegurando que de no ser por Valeria Marín, él si hubiera tenido algo con la vedette.

Y es que además de que Julián Gil dijo en Secretos de Parejas que adoraba a la vedette, aseguró que le gustaba mucho verla haciendo su famoso split.

Fue así que esto llevó a Julián Gil a decir que si cuando trabajó con Lyn May no hubiera estado de novio de Valeria Marín sí le hubiera hecho un hijo a la vedette.

“La adoro (...) No, no fue mi novia, es que ya estaba con Val [Valeria Marín] sino sí le doy. Lyn May no está embarazada de mí en verdad, gracias a Valeria,si por mi fuera yo le doy por todos lados”.

Julián Gil, actor.