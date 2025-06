Sury Sadai -de 28 años de edad- revela las dolorosas razones por las que aún no quiere tener hijos con su esposo.

A quien le confesó en Secretos de Parejas tener miedo y no sentirse lista mental y psicológicamente para formar una familia.

Sury Sadai llora en Secretos de Parejas al hablar de tener hijos con Bernardo Flores

Bernardo Flores -de 29 años de edad- escuchó las inquietudes de Sury Sasai en Secretos de Parejas.

Entre lágrimas, la actriz confesó que su diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico (SOP) es una de las razones que más le preocupan.

Sury Sadai en Secretos de Parejas (Captura de video)

El SOP se define como una afección hormonal que, entre algunos de sus padecimientos, puede causar infertilidad y desequilibrio hormonal.

“ No sé si pueda tener hijos tan fácil , ojalá sí. No sé qué vaya a pasar, no lo hemos planeado”, dijo entre lágrimas Sury Sadai.

Sin embargo, no es lo único que le preocupa a la actriz en cuanto a poder formar una familia con Bernardo Flores.

Pues admitió que dentro de ella habitan conflictos que no ha podido sanar del todo.

Por lo que Sury Sadai siente que es ella quien tiene que sanar mentalmente antes de pensar en tener hijos.

Revelando que de esa manera puede ser una persona completa para que sus hijos puedan crecer en un ambiente sano.

“No estoy lista, pero quiero estar lista en algún momento”, expresó entre lágrimas la actriz.

Sury Sadai y Bernardo Flores se sinceran en Secretos de Parejas

Sury Sadai no fue la única en abrir su corazón en Secretos de Parejas, pues en la terapia que experimentaron Bernardo Flores también habló.

De acuerdo con la actriz, su esposo no es muy expresivo emocionalmente debido a que pocas veces lo ha visto llorar.

Aún así, Bernardo Flores expresó todo el amor y admiración que siente por Sury Sadai.

Confesándole que le gustaría que se viera a sí misma de la forma que él la ve día con día.