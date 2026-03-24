Jennifer Garner es una reconocida actriz que ha logrado gran popularidad en la industria cinematográfica de Hollywood.

El nombre de Jennifer Garner volvió a tomar relevancia luego de que fue anunciado el remake de Si tuviera 30 para Netflix.

¿Quién es Jennifer Garner?

Jennifer Garner nació el 17 de abril de 1972 en Houston, Texas. Se ha convertido en una reconocida actriz, productora de cine y televisión, además de empresaria.

Pasó la mayor parte de su infancia practicando ballet después de tener su primera lección cuando tenía tres años.

A lo largo de su trayectoria, Jennifer Garner ha participado en diferentes producciones que la han hecho destacar en Hollywood como Si yo tuviera 30.

Mark Ruffalo y Jennifer Garner (Revolution Studios)

Jennifer Garner es ganadora de un Globo de Oro y un Premio del Sindicato de Actores (SAG) como Mejor actriz por la serie Alias, además de múltiples nominaciones al Emmy.

¿Cuántos años tiene Jennifer Garner?

Jennifer Garner tiene 53 años de edad.

¿Quién es el esposo de Jennifer Garner?

El 19 de octubre de 2000, Jennifer Garner contrajo matrimonio con el actor Scott Foley, pero se divorciaron en 2004.

El 29 de junio de 2005, Jennifer Garner se casó con Ben Affleck, pero la pareja se divorció en 2018.

Ben Affleck y Jennifer Garner (AP)

Jennifer Garner mantiene una relación con el empresario John C. Miller desde aproximadamente 2022, aunque la pareja es muy discreta.

¿Qué signo zodiacal es Jennifer Garner?

Jennifer Garner es del signo zodiacal Aries.

¿Cuántos hijos tiene Jennifer Garner?

Ben Affleck y Jennifer Garner tienen tres hijos en común: Violet, Seraphina y Samuel.

¿Qué estudió Jennifer Garner?

Jennifer Garner estudió saxofón en George Washington High School en Charleston.

También estudió ballet antes de entrar en la Universidad de Denison (Granville, Ohio) para estudiar ingeniería química.

Sin embargo, disfrutaba más actuando por lo que cambió sus estudios universitarios a Artes Escénicas, en 1994 se graduó con una licenciatura en teatro.

Jennifer Garner estudió en el National Theater Institute de Waterford, Connecticut.

¿En qué ha trabajado Jennifer Garner?

Jennifer Garner empezó como suplente en la obra de teatro A Month in the Country.

Posteriormente consiguió su primer papel en la película para televisión Zoya , además de que tuvo algunas apariciones en algunas series.

Jennifer Garner trabajó como camarera en un restaurante del Upper East Side antes de ser elegida para el papel de Hannah Bibb en la serie de la productora Warner Felicity.

Tras conseguir roles menores en series de televisión, Jennifer Garner alcanzó la fama internacional al interpretar a Sydney Bristow en la serie de espionaje Alias (2001-2006), que le valió un Globo de Oro por mejor actriz de serie dramática.

En 2005, Garner ganó un premio del Sindicato de Actores por su interpretación en la serie.

En Alias, Jennifer Garner dirigió un capítulo y empezó su carrera como productora también.

Participó en diversas producciones, entre las que se encuentran:

Atrápame si puedes

Daredevil

Si yo tuviera 30

El sueño de mi vida

Elektra

Catch and Release

Juno

Yo soy Simón

Pearl Harbor

Milagros del cielo

Lo último que me dijo

Dallas Buyers Club

Cyrano de Bergerac, su debut en Broadway

Jennifer Garner como Elektra (Disney)

Jennifer Garner creó una compañía productora llamada Vandalia Films, además de que es dueña de una compañía que produce comida orgánica para niños llamada Once Upon a Farm.

Es una activa defensora de los derechos de los niños y trabaja en la promoción de la educación temprana con la fundación Save the Children.