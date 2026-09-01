Netflix estrenará el 4 de septiembre, The Decoy Plane, documental de rápida producción que reconstruye el cambio secreto de avión realizado por Donald Trump en Turquía durante julio.

Netflix detalló que The Decoy Plane forma parte de Instadocs, una serie documental creada para abordar acontecimientos recientes mediante producciones desarrolladas rápidamente y estrenadas durante la conversación pública.

El documental reunirá testimonios de periodistas, un exagente del Servicio Secreto y una exintegrante de la tripulación presidencial para explicar la operación ocurrida en julio tras la cumbre.

This July, while flying back from a NATO summit in Turkey, President Trump slipped off Air Force One in a catering truck and secretly boarded a different aircraft — leaving traveling reporters to fly on, unaware the president was no longer with them.



Instadocs: The Decoy Plane,… pic.twitter.com/iuADnXxMoV — Netflix (@netflix) September 1, 2026

¿Qué ocurrió con Donald Trump en Turquía? Netflix contará la historia en documental

El episodio reconstruye una operación de seguridad ejecutada tras la cumbre de la OTAN en Ankara, cuando Donald Trump debía viajar hacia Reino Unido acompañado por periodistas.

El 8 de julio, Donald Trump abordó públicamente un Air Force One, pero agentes del Servicio Secreto lo retiraron discretamente mediante un camión de catering para trasladarlo.

Posteriormente, el presidente fue trasladado a otra aeronave militar, mientras periodistas y parte del personal presidencial permanecieron en el Air Force One sin conocer el cambio de avión.

Donald Trump (Manuel Balce Ceneta / AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

Según reportes posteriores, la operación respondió a información sobre una amenaza iraní contra el mandatario, incluida la posibilidad de utilizar un misil lanzado desde el hombro.

El avión que transportaba a periodistas terminó funcionando como señuelo potencial, situación que generó cuestionamientos sobre el riesgo asumido por quienes desconocían completamente la maniobra de seguridad.

Entre los entrevistados de Netflix aparecen Gram Slattery, Alex Brandon, Carol Leonnig y Dan Lamothe , además del exagente Robert McDonald y Wanda Joell, exintegrante de Air Force One.

Netflix presenta el documental como una reconstrucción basada en testimonios de personas vinculadas directamente con los hechos, y en la controversia surgida después de conocerse públicamente.