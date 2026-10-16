Este 15 de octubre, Netflix liberó el primer tráiler de La caída de El Mayo.

Se trata del documental que dirigen Darren Foster y Miguel Fernández Flores sobre la controversial captura de Ismael El Mayo Zambada, exlíder del Cartel de Sinaloa.

¿Cuándo se estrena La caída de El Mayo en Netflix?

El tráiler de La caída de El Mayo confirmó que el documental estará disponible en Netflix a partir del jueves 29 de octubre de 2026.

En total, la producción contará con tres episodios de 59 minutos cada uno donde se revisará la vida de Ismael El Mayo Zambada.

Se repasará su ascenso como líder criminal del Cartel de Sinaloa hasta su arresto en Estados Unidos.

El cual ocurrió el 25 de julio 2024 en El Paso, Texas, luego de que El Mayo aterrizara en un aeropuerto de Nuevo México a bordo de un avión privado junto a Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo.

Ismael El Mayo Zambada (Cuartoscuro )

Los directores de La caída de El Mayo reconstruyen la detención de uno de las figuras más buscadas durante décadas a partir de testimonios exclusivos, material de archivo inédito y la revisión de cientos de expedientes judiciales.

De acuerdo con Darren Foster y Miguel Fernández Flores, el arresto de Ismael El Mayo Zambada aún resuena en el mundo del crimen organizado y las relaciones entre México con Estados Unidos.

Su reto más importante fue documentar la “historia de un hombre del que casi no existe ningún registro”, por lo que decidieron combinar el periodismo de investigación con la narración en primera persona para explorar la figura del ex líder del Cartel de Sinaloa.