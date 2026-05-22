Fans de la moda y las historias románticas estarán algo tristes, pues Netflix anunció que la temporada 6 de “Emily in Paris” será la última de la serie.

Luego de más de un lustro y dudas al inicio, “Emily in Paris” dará fin a su historia a finales de este 2026 con el estreno de su temporada 6 en Netflix.

“Emily in Paris” terminará definitivamente con la temporada 6 en Netflix

Aunque originalmente se manejó solo como una continuación de la serie, el 21 de mayo Netflix confirmó que “Emily in Paris” terminará con su temporada 6.

Del bonjour al au revoir. La temporada final ya está aquí. 🇫🇷 pic.twitter.com/LueC0aBI0B — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) May 21, 2026

Fue la propia Lily Collins la que confirmó el final de “Emily in Paris” en su temporada 6 en Netflix, esperando que fans la acompañen en esta última etapa del personaje.

Además mencionó que todo el elenco le está poniendo todo el corazón a los nuevos capítulos, para que sea una despedida digna del show.

Sin olvidar que tendrá “todo lo que les encanta”, siendo una afirmación de que respetará su esencia hasta el final, cosa que alegrará a fans de la serie.

Si bien la obra fue muy criticada en su estreno, al final sus personajes y trama se acabó ganando al público de todo el mundo.

Temporada 6 de “Emily in Paris” en Netflix se ubicará en Grecia

Dado que la temporada 6 de “Emily in Paris” en Netflix terminará este año, el elenco actualmente se encuentra grabando en Grecia y Mónaco, donde se ubicará la historia.

Siguiendo con la idea de sacar a los personajes de Francia, dejando de lado un poco el nombre de “Emily in Paris”, que limitaba un poco al show de Netflix.

Aún así se espera que en los capítulos finales tengamos de regreso a la joven en la capital francesa, para cerrar todo el ciclo de la misma.

Desde este momento fans ya están a la expectativa del final de la serie, esperando que sea un buen desenlace para todos los personajes y su protagonista.