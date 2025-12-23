MasterChef México tiene nuevos planes para el 2026 y dará un giro total a su formato con un reality 24/7.

Tras el éxito de La Granja VIP, TV Azteca quiere hacer un formato similar con MasterChef México.

MasterChef México tendrá novedades este 2026 y cambiará de formato

Según información de Flor Rubio -de 54 años de edad- MasterChef México se grabará en las mismas instalaciones que La Granja VIP.

Por lo que MasterChef México cambiará su formato a un reality bajo vigilancia de 24 horas.

MasterChef Celebrity México (MasterChef Mx - Facebook)

El formato original selecciona a 20 participantes, quienes cada día regresan a la cocina para mostrar sus habilidades culinarias y cada semana se eliminada a uno.

Según lo revelado por Flor Rubio, MasterChef México ahora mantendría a sus participantes en solo lugar bajo vigilancia y apartado del mundo exterior.

Hasta el momento, TV Azteca no ha confirmado que cambien el formato de MasterChef México o si la concesión se lo permite.

Chef Zahie Téllez, juez de MasterChef Celebrity 2025 (Instagram/@masterchefmx)

¿Cuándo será la nueva temporada de MasterChef México?

MasterChef México ha tenido cinco temporadas y todo indica que habrá una sexta, pero con un formato distinto.

La última temporada de MasterChef México se llamó “generaciones”, donde tuvo cinco participantes de diversas épocas.

MasterChef Celebrity 2026 podría comenzar en marzo de 2026, por lo que a mediados de febrero podrían iniciar las revelaciones sobre el reality.

Algunos fans del programa piden que cambien a los jueces y que regresen personajes como el chef Benito Molina o la chef Betty Vázquez.

Incluso, han pedido la salida de la chef Zahie Téllez por algunas controversias que protagonizó en la última temporada.

Por lo pronto, MasterChef México 2026 se podría desarrollar en el mismo lugar rural que La Granja VIP y sus participantes podrían vivir aislados.

Lo que daría un nuevo giro a MasterChef México, el cual se enfoca en la cocina.