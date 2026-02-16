Tras cuatro temporadas de MasterChef Celebrity, TV Azteca anunció un giro radical en el reality culinario más famoso del país: MasterChef México 24/7.
La nueva edición contará con participantes desconocidos que serán vigilados dentro y fuera de la cocina, mostrando no solo sus habilidades gastronómicas, sino también su vida cotidiana bajo presión constante.
El formato se extenderá durante tres meses, con masterclass permanentes y exigencia máxima de los jueces. Las inscripciones ya están abiertas en la página oficial de TV Azteca.
MasterChef México cambia su formato a 24/7
El 16 de febrero se dieron a conocer detalles de la nueva temporada de MasterChef México, pues ahora tendrá una modalidad 24/7 y sus participantes vivirán la presión de la cocina y las cámaras.
TV Azteca anunció que sus participantes serán vigilados dentro y fuera de la cocina, por lo que el drama no solo estará mientras muestran sus dotes culinarios.
El formato será extendido, pues antes solo se transmitía un programa a la semana y se eliminaba un participante cada domingo.
Esta será el primer reality de cocina que muestre la vida de sus participantes previo a sus labores en la cocina.
La nueva temporada de MasterChef México durará tres meses y promete que los participantes estarán más preparados para los retos.
Es decir, los participantes tendrán masterclass todo el tiempo, por lo que la presión y exigencia de los jueces será brutal.
MasterChef México: Así puedes participar en el reality
El reality retomará sus orígenes, por lo que hará casting para encontrar a sus participantes, los cuales siempre han sido 20.
Las inscripciones para el casting se abrieron el lunes 16 de febrero y ya pueden ingresar la página de TV Azteca para llenar el formulario.
Quienes aspiren a acudir al casting deben tomar en cuenta los siguientes requisitos:
- Tener 18 años
- Aceptar los términos y condiciones
- Tener disponibilidad de tiempo (3 meses)
- Subir un video mostrando tus habilidades culinarias
El video que demostrará tus habilidades culinarias debe durar 3 minutos y debe ser grabado en horizontal.
- Dicho video debe tener el siguiente contenido:
- Un relato de tu historia personal con la cocina
- Nivel gastronómico
- Recetas más destacadas que sepas preparar
- Rasgos de personalidad que te caracteriza
- Cómo te imaginas tu paso por MasterChef México
- Habilidades para generar contenido