El 16 de febrero se dieron a conocer detalles de la nueva temporada de MasterChef México, pues ahora tendrá una modalidad 24/7 y sus participantes vivirán la presión de la cocina y las cámaras.

TV Azteca anunció que sus participantes serán vigilados dentro y fuera de la cocina, por lo que el drama no solo estará mientras muestran sus dotes culinarios.

El formato será extendido, pues antes solo se transmitía un programa a la semana y se eliminaba un participante cada domingo.

Esta será el primer reality de cocina que muestre la vida de sus participantes previo a sus labores en la cocina.

La nueva temporada de MasterChef México durará tres meses y promete que los participantes estarán más preparados para los retos.

Es decir, los participantes tendrán masterclass todo el tiempo, por lo que la presión y exigencia de los jueces será brutal.

MasterChef México: Así puedes participar en el reality

El reality retomará sus orígenes, por lo que hará casting para encontrar a sus participantes, los cuales siempre han sido 20.

Las inscripciones para el casting se abrieron el lunes 16 de febrero y ya pueden ingresar la página de TV Azteca para llenar el formulario.

Quienes aspiren a acudir al casting deben tomar en cuenta los siguientes requisitos:

  • Tener 18 años
  • Aceptar los términos y condiciones
  • Tener disponibilidad de tiempo (3 meses)
  • Subir un video mostrando tus habilidades culinarias

El video que demostrará tus habilidades culinarias debe durar 3 minutos y debe ser grabado en horizontal.

  • Dicho video debe tener el siguiente contenido:
  • Un relato de tu historia personal con la cocina
  • Nivel gastronómico
  • Recetas más destacadas que sepas preparar
  • Rasgos de personalidad que te caracteriza
  • Cómo te imaginas tu paso por MasterChef México
  • Habilidades para generar contenido
