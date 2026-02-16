Tras cuatro temporadas de MasterChef Celebrity, TV Azteca anunció un giro radical en el reality culinario más famoso del país: MasterChef México 24/7.

La nueva edición contará con participantes desconocidos que serán vigilados dentro y fuera de la cocina, mostrando no solo sus habilidades gastronómicas, sino también su vida cotidiana bajo presión constante.

El formato se extenderá durante tres meses, con masterclass permanentes y exigencia máxima de los jueces. Las inscripciones ya están abiertas en la página oficial de TV Azteca.

El 16 de febrero se dieron a conocer detalles de la nueva temporada de MasterChef México, pues ahora tendrá una modalidad 24/7 y sus participantes vivirán la presión de la cocina y las cámaras.

TV Azteca anunció que sus participantes serán vigilados dentro y fuera de la cocina, por lo que el drama no solo estará mientras muestran sus dotes culinarios.

Los sueños también se cocinan. 👨‍🍳❤️

El casting de MasterChef 24/7 ya comenzó y tú puedes ser parte de la cocina más famosa de México.



¿Te atreves a dar el primer paso?: https://t.co/yedgQLPPiP pic.twitter.com/V82vVW9UPo — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) February 16, 2026

El formato será extendido, pues antes solo se transmitía un programa a la semana y se eliminaba un participante cada domingo.

Esta será el primer reality de cocina que muestre la vida de sus participantes previo a sus labores en la cocina.

La nueva temporada de MasterChef México durará tres meses y promete que los participantes estarán más preparados para los retos.

Es decir, los participantes tendrán masterclass todo el tiempo, por lo que la presión y exigencia de los jueces será brutal.

MasterChef México: Así puedes participar en el reality

El reality retomará sus orígenes, por lo que hará casting para encontrar a sus participantes, los cuales siempre han sido 20.

Las inscripciones para el casting se abrieron el lunes 16 de febrero y ya pueden ingresar la página de TV Azteca para llenar el formulario.

Quienes aspiren a acudir al casting deben tomar en cuenta los siguientes requisitos:

Tener 18 años

Aceptar los términos y condiciones

Tener disponibilidad de tiempo (3 meses)

Subir un video mostrando tus habilidades culinarias

El video que demostrará tus habilidades culinarias debe durar 3 minutos y debe ser grabado en horizontal.

Dicho video debe tener el siguiente contenido:

Un relato de tu historia personal con la cocina

Nivel gastronómico

Recetas más destacadas que sepas preparar

Rasgos de personalidad que te caracteriza

Cómo te imaginas tu paso por MasterChef México

Habilidades para generar contenido