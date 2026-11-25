María Vargas clasificó entre las 30 semifinalistas en Miss Universo 2026, llevando a México a la contienda por la corona.

La joven jalisciense avanza a la siguiente fase del certamen, por lo que está un paso más cerca de conquistar la corona de Miss Universo 2026 y continuar con el legado de Fátima Bosch.

María Vargas clasifica en el Top 30 de Miss Universo México

Miss Universo México 2026, María Gudalaupe Vargas Naranjo, de 28 años de edad, entra al Top 30 de Miss Universo 2026, por lo que aspira a ser una de las ganadoras del certamen.

El triunfo de María Vargas podría lleva a México a su segunda corona consecutiva en Miss Universo, tras el reinado de Fátima Bosch.

María Vargas (Miss Universe México)

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