La representante mexicana María Vargas quedó fuera del Top 12 de Miss Universo 2026 durante la final celebrada este martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

Aunque la jalisciense consiguió avanzar entre las 30 semifinalistas de la competencia, no logró superar el siguiente corte después de la pasarela en traje de baño.

Con este resultado, México terminó su participación en el certamen internacional y perdió la posibilidad de conseguir una segunda corona consecutiva, tras el triunfo de Fátima Bosch en 2025.

¿Cómo fue la participación de María Vargas en la final de Miss Universo 2026?

María Vargas, originaria de Zapopan, Jalisco, logró avanzar al primer grupo de semifinalistas, integrado por 30 representantes seleccionadas entre las 116 concursantes de esta edición.

Su nombre fue anunciado en el lugar número 17 durante la presentación del Top 30, lo que confirmó su continuidad en la competencia internacional.

Posteriormente, las semifinalistas participaron en la pasarela en traje de baño, una de las etapas decisivas para definir quiénes continuarían en la búsqueda de la corona.

María Vargas, Miss Universo México 2026 (Instagram/@mariavargas.n)

Después de esa presentación, el jurado seleccionó a 12 participantes para avanzar a la siguiente fase de la gala, pero María Vargas no apareció entre las elegidas.

La eliminación también dejó fuera a otras representantes latinoamericanas, entre ellas las candidatas de Perú, Brasil y Ecuador, que tampoco consiguieron un lugar en el siguiente grupo.

De esta manera, la mexicana concluyó su participación en la edición 75 de Miss Universo, luego de superar el primer filtro de la competencia internacional.

Su resultado impidió que México defendiera el título obtenido por Fátima Bosch en noviembre de 2025 y consiguiera un back-to-back; es decir, dos victorias consecutivas.

¿Quiénes fueron las 5 finalistas de Miss Universo 2026?

Las cinco concursantes que siguen en la carrera por el título de Miss Universo 2026 son:

El Top 5 representa la última etapa de selección antes de conocer a la nueva reina de belleza. Aunque estas participantes lograron destacar entre las delegadas, todavía deberán superar una prueba determinante para definir el resultado del certamen.

Las finalistas responderán las preguntas del jurado, cuyas valoraciones serán decisivas para elegir a la sucesora de la actual Miss Universo.