Laura Flores se encuentra promocionando su nuevo sencillo musical y se destapó como una posible integrante de La Casa de los Famosos 3.

El lunes 8 de agosto fue el gran final de La Casa de los Famosos 2, en la cual ganó Ivonne Montero.

Héctor Sandarti reveló en la gala final que habría una tercera temporada de este reality y que por primera vez, el público podría participar.

La Casa de los Famosos 3 (SDPnoticias)

El conductor de 54 años no especificó cuándo saldría la convocatoria para que el público participe en La Casa de los Famosos 3, pero hay algunas celebridades que suenan fuerte para ser parte del reality como:

Marjorie de Sousa de 43 años

Alfredo Adame de 64 años

Erika Buenfil de 58 años

Dania Méndez de 29 años

Pero la cantante y actriz Laura Flores de 58 años, confesó que fue invitada por Telemundo para participar en La Casa de los Famosos 3.

Antes de aceptar, ella se enfocaría en saber cuánto le van a pagar por estar durante 91 días encerrada con otros 16 famosos.

Laura Flores (Agencia México)

Laura Flores estaría en La Casa de los Famosos como una mediadora

La actriz ya tiene experiencia participando en realitys shows, pues hace unos meses estuvo en Master Chef Celebrity de Tv Azteca.

Durante su regreso a México, Laura Flores manifestó que si aceptara a estar en La Casa de los Famosos, ella sería mediadora en los conflictos.

Si los ejecutivos le ofrecen una buena cantidad a Laura Flores, ella estaría dispuesta a aceptar.

Pero cree que su estancia sería muy aburrida, pues no es una mujer de conflictos y si la llegaran a insultar, ella se retira.

Menciona que cuando alguien le falta al respeto, ella decide no contestar. Además, las labores de limpieza no serían problema para Laura Flores, pues ella las hace y no le importa que los demás no colaboren.

Además, Laura Flores cree que si la llegaran a insultar en La Casa de los Famosos, ella se podría a llorar.

¿Laura Flores sufrió acoso? Esto dijo la cantante

Como parte de la promoción de su tema ‘No me lastimes’, acudió al programa ‘De Primera mano’ y habló de varios aspectos de su vida.

Laura Flores estuvo viviendo algunos meses en Colombia para grabar la telenovela ‘Hasta que la plata nos separe’.

También se sometió a una cirugía en la rodilla y poco a poco ha logrado tener una buena movilidad.

Por otro lado, reveló al programa que cuando se encontraba trabajando en su disco llamado ‘Desde hoy’, el cual era producido por su hermano.

Laura Flores (Agencia México)

Menciona que un día se encontraba con el director de la compañía de discos y este le dio un beso.

“Me acompaña para subirme a mi coche y me planta un besos, me quedé así. Estoy entendiendo el mensaje, si no entro por este camino, mi disco no va conocer la luz jamás” Laura Flores

Laura flores se quedó callada y no contó lo ocurrido, pero semanas después despidieron al director, pero ella ignora la razón, pues nunca reveló lo que había pasado.