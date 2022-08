La Casa de los Famosos tuvo 17 concursantes y durante 91 días fueron eliminados uno a uno hasta llegar a solo cuatro finalistas y este lunes 8 de agosto se decide quién será el ganador de 200 mil dólares.

Durante varias semanas los concursantes de La Casa de los Famosos protagonizaron peleas, romances y tiernos momentos, pero solo cuatro famosos llegaron a la final:

El final de la segunda temporada de La Casa de los Famosos será este 8 de agosto a través del canal Telemundo a las 18:00 horas y el público será quien decida el gran ganador a través de sus votos.

Despiden con emotivo video la segunda temporada de La Casa de los Famosos y ‘cortan’ a Niurka

La Casa de los Famosos hicieron un emotivo video para despedir a los integrantes del reality y mostraron escenas de los momentos más destacados, como las peleas y las lágrimas.

Sin embargo, Niurka no apareció en varias de las escenas, como en la pelea que tuvo con Daniella Navarro.

La vedette se peleó con los directivos de Telemundo, luego de que los acusara de realizar una campaña de desprestigio en su contra

Niurka no acudió a la gala final de La Casa de los Famosos, pero su novio Juan Vidal sí.

Erika Buenfil visitó a los famosos en su ‘última cena’

El domingo 7 de agosto, los cuatro finalistas tuvieron una cena de despedida y contaron con la presencia de Erika Buenfil.

La ‘reina del TikTok’ les llevó un pastel para que degustaran juntos y ellos se vieron muy emocionados por la visita.

Erika Buenfil llegó con pastel en mano para sorprender a los cuatro finalistas que disfrutaban su última cena en La Casa de los Famosos 2. 👉 https://t.co/KHyEdoWIE5 #LaCasaDeLosFamosos2 #LCDLF2 #LCDLF2Digital pic.twitter.com/eQRuGdA07k — Telemundo (@Telemundo) August 8, 2022

Niurka y Laura Bozzo eran las favoritas de La Casa de los Famosos que no llegaron a la final

La Casa de los Famosos causó un gran revuelo al informar que Niurka y Laura Bozzo iban a formar parte del programa.

Niurka tuvo una estancia breve en reality y terminó peleada con los ejecutivos de Telemundo, pues asegura que la televisora hizo una campaña de desprestigio en su contra-

Laura Bozzo también era una de las favoritas para ganara La Casa de los Famosos, pero quedó en sexto lugar y muy lejos del premio.

Las grandes ausentes de la gala final de La Casa de los Famosos fueron Laura Bozzo y Niurka, se sabe que la cubana no asistiría, pues aseguraba que ese evento no estaba a su nivel, pero se desconoce la razón por la que la peruana no asistió.

Laura Bozzo / Niurka Marcos (@lacasadelosfamosos.tv / Instagram)

¿Quiénes estuvieron en La Casa de los Famosos?

La Casa de los Famosos 2 tuvo 17 participantes:

Mayeli Alonso

Brenda Zambrano

Luis ‘Potro’ Caballero

Eduardo Rodríguez

Julia Gama

Niurka Marcos

Osvaldo Ríos

Rafael Nieves

Lewis Mendoza

Juan Vidal

Natalia Alcocer

Laura Bozzo

Daniella Navarro

Nacho Casano

Ivonne Montero

Salvador Zerboni

Toni Costa

De los 17 participantes, solo hubo cuatro finalistas y uno de ellos se llevará 200 mil dólares.