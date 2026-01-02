Bridgerton está por estrenar su cuarta temporada y anunció una colaboración con Dove; aquí te contamos si la edición limitada llegará a México.

La cuarta temporada de Bridgerton se divide en dos partes y se estrenará en Netflix el 29 de enero, por lo que Dove tiene una sorpresa para los fans de la serie.

Bridgerton y Dove lanzan colaboración tras el estreno de la nueva temporada

Dove creó una colección de cuidado corporal inspirada en Bridgerton, con un empaque con la temática de la serie e incluye cuatro fragancias:

Moonlit Masquerade con olor a hortensia, eucalipto y almizcle

Whispering Wisteria con olor a orquídea, champán y notas florales

Raspberry Rendezvous con olor a frambuesa, rosa y peonía

Love & Meadows con olor a bergamota, flores silvestres y rosa con ámbar

Dove lanza colaboración con Bridgerton (Instagram/@useupchallenge)

Los productos de Dove inspirados en Bridgerton consisten en:

jabón corporal

gel de baño

gel para manos

desodorante en barra

exfoliante corporal

La nueva colección de Dove es exclusiva para Target y salieron a la venta el pasado 25 de diciembre de 2025.

Los precios de los productos inspirados en Bridgerton cuestan entre 71 y 143 pesos; los productos son de edición limitada.

Lamentablemente, Dove no ha anunciado si la colección de Bridgerton estará disponible en México y por el momento solo se pueden adquirir en tiendas Target en Estados Unidos.

¿Cuándo se estrena Bridgerton en Netflix?

Bridgerton se ha convertido en una de las series más aclamadas de Netflix y sus fans se han mostrado emocionados por su estreno y la nueva colección que lanzaron con Dove.

La nueva temporada de Bridgerton se va a dividir en dos partes, las cuales se van a estrenar:

Bridgerton primera parte: 29 de enero de 2026

Bridgerton segunda parte: 26 de febrero de 2026

La serie estará disponible en Netflix y el trailer ya está disponible, donde el amor será de nuevo el protagonista de la historia.