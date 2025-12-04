Luego de que los abogados de Puff Daddy enviaran una carta a Netflix exigiendo el cese y desistimiento del documental “Sean Combs: The Reckoning”, la productora les ha contestado.

¿Qué respondió Netflix a la carta de Puff Daddy pidiendo el cese y desistimiento del documental “Sean Combs: The Reckoning”?

La docuserie “Sean Combs: The Reckoning” producida por Curtis James Jackson, mejor conocido como 50 Cent para Netflix, recibió una carta de los abogados de Puff Daddy exigiendo su cese y desistimiento.

Sin embargo, Netflix ya respondió a las exigencias asegurando que las afirmaciones sobre “Sean Combs: The Reckoning” eran falsas, pues cabe recordar que los abogados alegaron que este nuevo documental producido por 50 Cent sería un éxito rotundo debido a que las negociaciones previas de un documental de Puff Daddy en Netflix fracasaron.

Es por eso que Netflix reveló que dichas acusaciones eran falsas y que el proyecto de “Sean Combs: The Reckoning” no tenía relación con ninguna conversación previa con Pùff Daddy.

Los abogados de Puff Daddy también alegaban que las imágenes mostradas el la docuserie de “Sean Combs: The Reckoning” de Netflix y 50 Cent, habían sido obtenidas de manera ilegal, a lo que Netflix aseguró que estas eran previas a su acusación y arresto y se obtuvieron de manera legal.

“Esto no es propaganda ni un acto de venganza. Curtis Jacson es productor ejecutivo, pero no tiene control creativo. Nadie recibió pago por participar.” Netflix

Cabe recordar que un portavoz de Puff Daddy reveló a CNN que la serie que Netflix y 50 Cent planeaban lanzar, “Sean Combs : The Reckoning”, contenía “material robado que nunca fue autorizado para su difusión” y calificaron el acto como un “vergonzoso ataque”.

La docuserie de “Sean Combs: The Reckoning” ya está disponible en Netflix, siendo estrenada el pasado 2 de diciembre con 4 episodios de aproximadamente una hora cada uno.