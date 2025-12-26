Se dio a conocer que Sean Combs- de 56 años de edad- presentó una apelación para reducir su pena o quedar libre.

Puff Daddy buscaría acelerar su salida de la prisión federal FCI Fort Dix, en Nueva Jersey, Estados Unidos, la cual estaba prevista para mayo 2028.

Abogados de Sean Combs presentan apelación para reducir su pena o quedar libre

Los abogados de Sean Combs presentaron una apelación de 84 páginas ante el Tribunal Federal de Apelaciones de Nueva York.

La intención de la defensa de Puff Daddy es que el rapero quede libre de inmediato.

El argumento de los abogados es que la sentencia resultó “desproporcionada” en relación con los cargos que se le imputaron a Sean Combs.

Además, la defensa sustenta que el tribunal que sentenció a Puff Daddy se alejó de los estándares de condena para ese tipo de delitos.

Por lo que el fallo no reflejó con precisión las conclusiones del jurado durante el juicio contra Sean Combs en Nueva York en octubre pasado.

En caso de que el Tribunal Federal rechace poner en liberta a Combs, se buscará que la pena de cuatro años y dos meses sea reducida.

Sentencia de Sean Combs tendría que ser de menos de 15 meses, argumentan abogados

La sentencia de Sean Combs debería de ser de menos de 15 meses y no de 50 como al final fue la sentencia, argumentaron los abogados de Sean Combs:

“Los acusados ​​generalmente reciben sentencias de menos de 15 meses por estos delitos, incluso cuando hay coerción involucrada, algo que el jurado no encontró en este caso.” Apelación del caso Sean Combs

En la apelación, la abogada Alexandra A.E. Shapiro acusó al juez Aran Subramanian de actuar “como el decimotercer miembro del jurado”.

La apelación indica que Subramanian desafió el veredicto del jurado.

Además de que concluye que Puff Daddy “coaccionó”, “explotó” y “obligó” a sus novias a tener relaciones y lideró una conspiración criminal, lo cual “anuló el veredicto”.

De acuerdo con Alexandra A.E. Shapiro, la condena contra Sean Combs tendría que revertirse.

Esto porque que las interacciones sexuales y la grabación de dichos actos de Combs estaban protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

No obstante, ese argumento ya había sido desechado por juez Aran Subramanian con anterioridad.