Se ha revelado que el tercer capítulo de The Last of Us ha sufrido de un review bombing , en donde algunos usuarios lo han calificado como el peor tras la historia de amor de Bill y Frank, exhibiendo su homofobia.

El pasado domingo 29 de enero se estrenó el tercer capítulo de The Last of Us, en donde reveló la historia de amor de los personajes de Bill y Frank.

Aunque en redes fue todo un éxito, revelando que habían profundizado bastante en la historia del videojuego de The Last of Us lanzado en 2013, todo indica que no a todos encantó el capítulo.

Pues se ha revelado que en IMDB, mucha de la audiencia de The Last of Us ha calificado en la página al tercer capítulo como el peor tras la historia de Bill y Frank, exhibiendo la homofobia.

De acuerdo con la página especializada, luego de que los últimos dos episodios obtuvieron un 9.2 y 9.3 , el capítulo de la historia de Bill y Frank de The Last of Us contó con un 7.9 en IMDB.

Es decir que se ha exhibido la homofobia de la audiencia de The Last of Us de poco más de 27 mil usuarios, quienes solo otorgaron una estrella al tercer episodio.

El tercer capítulo de The Last of Us con Bill y Frank, exhibe la homofobia en sus comentarios

Pues entre las críticas de The Last of Us de casi 27 mil usuarios , aseguran que complace o agenda a público en específico y que tiene motivos alternativos, refiriéndose a la inclusión LGBTI con la historia de Frank y Bill.

Incluso en Metacritic , donde también el capítulo de Bill y Frank de The Last of Us ha sido mal calificado, hay críticas que dicen:

“Basta de agenda LGBT” “Otra mierda woke para volver a la gente blanda” “incómodo de ver” “Capítulo asqueroso de inclusión forzada” “¿Por qué LGBT? ¿Por qué no enseñar a una pareja heterosexual?” Críticas

Sin embargo, el capítulo de Bill y Frank de The Last of Us también ha recibido reseñas positivas por más de la mitad de los usuarios.

El tercer capítulo de The Last of Us con Bill y Frank está siendo víctima de la homofobia (IMDB)

La historia de amor de Bill y Frank, que para muchos ha sido el mejor capítulo de The Last of Us, está siendo criticado por la audiencia que exhibe su homofobia.

Pero en este caso, se trata de críticas no por cuestiones relacionadas a la producción, sino con un contexto más sociopolítico, tal y como ocurrió con la nueva cinta d e La Sirenita o con Los Anillos del poder.

Por lo que al ser el tercer capítulo protagonizado por Bill y Frank, una pareja gay, ha exhibido la homofobia que aún existe en la audiencia de The Last of Us.

Sin embargo cabe resaltar que como ha dicho el creador de los videojuegos y actual showrunner de The Last of Us, Neil Druckmann, siempre existió la historia de amor entre Bill y Frank desde los juegos.

Solo que en la serie de The Last of Us, quisieron profundizar y detallar más en la historia de Bill y Frank.