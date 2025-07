Lalo Salazar habría regresado con una ex novia más joven tras su ruptura con Laura Flores

Lalo Salazar no habría terminado con Laura Flores porque ésta le gritó sino porque regresó con una ex novia.

Aseguran que Lalo Salazar, a poco de romper con Laura Flores, retomó su romance con una mujer 15 años menor que él.

Según lo informado por Maxine Woodside, de 76 años, Lalo Salazar anda en pleno recalentado tras separarse de Laura Flores.

Lalo Salazar, de 60 años, habría regresado con su ex novia; la mujer con la que estaba saliendo antes de iniciar un romance con Laura Flores, de 61 años.

La actual pareja del corresponsal, sería 15 años menor que él.

“Eso fue lo que a mí me contaron, que regresó con la ex. Me contaron que había tenido una galana, tronó con ella, empezó a andar con Laura y luego regreso con la que había tronado”

Maxine Woodside