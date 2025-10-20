La Granja VIP inició hace una semana y seguían sin revelar el monto del premio que se llevaría el vencedor de la primera temporada.

El domingo 19 de octubre, Adal Ramones anunció la esperada cifra que se llevará el ‘granjero’ que llegue a la final y esto causó confusiones.

Revelan el premio de La Granja VIP y es una millonaria cantidad

Adal Ramones -de 63 años de edad- anunció a los 15 participantes de La Granja VIP que el ganador se llevará 2 millones de pesos.

Esta cifra causó confusión entre los participantes, pues algunos celebraron la millonaria cantidad.

Mientras que otros esperaban que el premio de La Granja VIP fuera equivalente al que se dio en La Casa de los Famosos México 2025, el cual fue de 4 millones de pesos.

Existe la posibilidad de que el premio de La Granja VIP aumente, pues en realitys como La Academia, el premio sube por las donaciones de algunos patrocinadores e incluso de Ricardo Salinas Pliego.

Mientras tanto, el domingo 19 de octubre será la primera eliminación de La Granja VIP y la puedes ver por Azteca Uno o Disney+.

La Granja VIP (Instagram/@lagranjavipmx)

La Granja VIP: Esta fue la reacción de los participantes tras revelar el premio

El monto del premio sorprendió a los participantes de La Granja VIP, pues algunos se alegraron por el momento.

Pero otros, como Alfredo Adame -de 67 años de edad- se desconcertaron, ya que esperaban que el premio fuera equivalente a 4 millones de pesos.

TV Azteca no suele ofrecer más de un millón de pesos en sus realitys, pues en MasterChef Celebrity 2025, el premio fue de un millón.

Mientras tanto, esta noche se conocerá al nuevo equipo de peones y el público ya tiene a sus favoritos, así como sus participantes menos queridos.

La Granja VIP termina el domingo 14 de diciembre y será a lo largo del programa que se conozca si el ganador tendrá otros beneficios a parte de los 2 millones de pesos.