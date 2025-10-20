Cámaras de La Granja VIP captaron el momento en el que Eleazar Gómez -de 39 años de edad- y Sergio Mayer Mori se burlaban de Alfredo Adame.

Y es que ambas personalidades consideraron que el actor “se cree” el centro del reality show tras varias dinámicas que ha organizado entre los demás granjeros.

Fans de La Granja VIP se van contra Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori

“Tiene una falsa impresión de que es el dueño del realirty”, mencionó Eleazar Gómez de Alfredo Adame, siendo apoyado por las rosas de Sergio Mayer Mori.

Este último no solo hacía burlas de las dinámicas de Alfredo Adame -de 67 años de edad- sino que también se reía por la forma en la que muchas de las participantes lo idolatran.

Alfredo Adame participará en La Granja VIP (Instagram/@lagranjavipmx )

Por su fuera poco, más granjeros estaban presentes al momento de estos comentarios, por lo que solo se reían de lo que se decía contra Alfredo Adame.

Estas acciones no fueron del agrado del público, por lo que fans de La Granja VIP, pero sobre todo del actor, se hicieron presentes en redes sociales.

Y es que muchos consideraron que estaban haciendo menos a Alfredo Adame, siendo que usuarios compararon su trayectoria en televisión con la de sus dos críticos de La Granja VIP.

Esto perjudicó la imagen de Sergio Mayer Mori -de 27 años de edad- quien entró siendo uno de los favoritos y ahora podría estar perdiendo el favor del público tras burlas hacia Alfredo Adame.