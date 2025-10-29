Acusan a La Granja VIP de fraude por un escándalo de Alberto del Río -de 48 años de edad-quien ya habría pactado su salida del reality.

La Granja VIP terminará el domingo 14 de noviembre y los fans descubrieron que Alberto del Río no llegará a la final, pero no por decisión del público.

Acusan de Fraude a La Granja VIP por culpa de Alberto del Río

Usuarios de redes sociales descubrieron que Alberto del Río participará en el evento de lucha libre, ‘Invasión Santiago’ en Chile.

Dicho evento se realizará el 30 de noviembre, cuando La Granja VIP sigue en emisión.

Alberto del Río tiene programado un evento al mismo tiempo que su estancia en La Granja VIP (Especial)

Es por eso que los usuarios de redes sociales acusan a La Granja VIP de fraude, pues todo indica que Alberto del Río ya tenía pactada su salida.

Se supone que es el público quien elige a los eliminados pero, en esta ocasión, Alberto del Río habría hecho un trato para salir antes de su próximo evento de lucha.

Hasta el momento, La Granja VIP no se ha manifestado por esta acusación y se especula que Alberto del Río va a salir a inicios de noviembre.

Además, el 13 de diciembre se realizará un evento de lucha libre en el Palacio de los Deportes, donde Alberto del Río participaría.

Alberto del Río pactó fecha al mismo tiempo que pactó un evento en Chile (Instagram/@rxv_luchalibre)

Fans de La Granja VIP planean boicotear la salida de Alberto del Río

Ante la falta de honestidad de Alberto del Río y La Granja VIP , el público ya está planeando boicotear la salida del luchador.

Varios fans de La Granja VIP están planeando votar por Alberto del Río cuando sea nominado y así evitar que salga para su evento en Chile.

Sin embargo, si el fraude es verdadero, Alberto del Río sería eliminado por la producción a pesar de los votos del público.

Por el momento, dos participantes ya fueron eliminados y Alberto del Río estuvo a punto de ser nominado, pero ganó la salvación.