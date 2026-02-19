La serie La Casa del Dragón ha sorprendido con espectacular tráiler y anuncio de estreno en 2026.

Tráiler de La Casa del Dragón con el que nos adelanta una gran guerra y más dragones en acción para el estreno en su temporada 3 por HBO Max.

Así que desde ya te dejamos el tráiler La Casa del Dragón para que disfrutes de los que vienen en la serie de HBO Max para su temporada 3:

¿Cuándo se estrena La Casa del Dragón por HBO Max? La temporada 3 llega en 2026

Ante su impactante tráiler, La Casa del Dragón también anunció el estreno de la temporada 3 en 2026 por HBO Max.

La temporada 3 de La Casa del Dragón tendrá su estreno en junio de 2026, por ahora sin día preciso, te estaremos actualizando cuando se anuncie de manera oficial.

La Casa del Dragón sorprende con tráiler y anuncio de estreno en 2026 (HBO )

¿De qué trata La Casa del Dragón temporada 3?

Luego de que en 2022 la serie La Casa del Dragón debutó en HBO Max nos trajo la esperada adaptación de la novela Fuego y Sangre de George R. R. Martin, historia previa a Juegos del Trono.

Por lo que en esta temporada 3 de La Casa del Dragón la guerra civil se hará presente en el drama de HBO Max con la Danza de los Dragones, trayendo de entrada la batalla del Gaznate.

Donde el rey ha abdicado y Rhaenyra Targaryen busca tomar lo que le pertenece, por lo que se prevé una de las batallas más oscuras de la saga.

La Casa del Dragón temporada 3 llegará con 8 capítulos con estrenó semana, mientras que la temporada 4 y última ya está confirmada para 2028.