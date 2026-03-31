Se ha revelado que parte del elenco de La Casa del Dragón estará de visita en la CCXP México 2026 para el próximo mes de abril, por lo que te contamos todos los detalles.

Los actores de los personajes de la exitosa serie de HBO, La Casa del Dragón, formarán parte de un panel especial para la nueva edición de la CCXP México 2026 que promete adelantos exclusivos y detalles sobre la esperada tercera temporada.

¿Qué actores de La Casa del Dragón estarán en la CCXP México 2026?

A través de las cuentas oficiales de la CCXP México, se dio a conocer que el elenco de La Casa del Dragón, serie spin off de Game of Thrones de HBO Max, estará de visita en el país.

Los actores Matt Smith, Olivia Cooke y Fabien Frankel estarán en la CCXPMX26 para hablar de La Casa del Dragón, serie que se prepara para su tercera temporada en uno de los eventos más importantes del entretenimiento y la cultura pop en el país.

De acuerdo con la información oficial, el elenco de La Casa del Dragón estará en la CCXP México 2026 el próximo sábado 25 de abril, en donde se espera que participen en las actividades dentro de los escenarios principales del evento, como el Thunder Stage y el Omelete Stage.

Se espera que el elenco de La Casa del Dragón hable sobre lo que vendrá en nueva temporada de la serie, la cual explorará la guerra interna de la familia Targaryen, conocida como la “Danza de los Dragones”.