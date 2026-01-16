El Caballero de los Siete Reinos es la nueva serie derivada de Game of Thrones; sin embargo, a diferencia de House of the Dragon, este show busca ser más relajado y divertido, por lo menos así lo quiere su productor, Ira Parker.

En una conferencia de prensa dedicada al estreno de El Caballero de los Siete Reinos, Ira Parker habló de lo que hace único al show y porque considera que es perfecto para aquellos que no han experimentado Game of Thrones.

El Caballero de los Siete Reinos (captura de pantalla)

El Caballero de los Siete Reinos es más divertida y accesible que Game of Thrones o House of the Dragon

Lo primero que mencionó Ira Parker sobre El Caballero de los Siete Reinos, es que el tono es más relajado que Game of Thrones o House of the Dragon de HBO, apelando incluso a la comedia.

Si bien Game of Thrones y House of the Dragon tenían momentos cómicos, El Caballero de los Siete Reinos los explota mucho más, con el fin de dar un ambiente más tranquilo e incluso familiar, sin caer en lo infantil.

Ira Parker señala que ese era su objetivo, además de ceñirse mucho más a los libros en los que se inspira en esta ocasión el show, los cuales igualmente tiene una escritura más “campechana” que los dramas de las Grandes Casas de Westeros.

Comentó que esta serie es perfecta para entrar a este universo, que podría ser complejo en la actualidad para muchas personas, que por alguna razón no han experimentado nada de Game of Thrones.

“Se trata de una puerta de entrada para personas que no se hayan interesado nunca por Game of Thrones, pues el tono y todo en general es más relajado, amigable e incluso familiar. Agregamos bastantes toques de humor, por lo que pedimos a los fans de la serie original que sean tolerantes, pues esta no es una épica de ese estilo; esta historia es más del pueblo “llano” que de las intrigas familiares, guerras y dragones" Ira Parker, Productor de El Caballero de los Siete Reinos

El Caballero de los Siete Reinos (captura de pantalla)

La relación de Dunk y Egg es el eje de El Caballero de los Siete Reinos

Otra cosa que señaló Ira Parker en la conferencia de prensa, es que Dunk y Egg son el eje principal de El Caballero de los Siete Reinos, debido a que representan bastantes cosas al mismo tiempo.

En El Caballero de los Siete Reinos, Dunk y Egg no son solo caballero y escudero, también actúan como mentor y discípulo, padre e hijo, e incluso hermanos pequeños que poco a poco descubren el mundo.

Ambos tienen un mismo grado de inocencia e ingenuidad sobre cómo opera la sociedad de Westeros, la cual es brutal en más de un sentido, y no se toca el corazón ante la debilidad.

En palabras de Ira Parker, se puede decir que Dunk y Egg son una especie de resquicio bondadoso en este mundo lleno de traiciones y deshonor.

“La relación de Dunk y Egg lo es todo para la serie, es alrededor de ellos que gira toda la trama y eventos que vemos en el show. Aunque se puede interpretar que son solo caballero y escudero, considero que son todo, incluso un par de niños que comienzan a descubrir cómo son las cosas. Cada uno a su manera, ayuda al otro a lo largo de su viaje, como mentor y discípulo, como padre e hijo, como hermanos de aventuras. Ira Parker, productor de El Caballero de los Siete Reinos