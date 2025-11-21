Todo indica que HBO Max y Warner Bros. seguirán explotando el mundo de Westeros, pues George R.R. Martin confirmó que ya se tienen planeadas nuevas series alrededor de Game of Thrones.

Dentro de esas series de Game of Thrones, George R.R. Martin señaló que había tanto secuelas como precuelas de la obra original.

House of the Dragon, spinoff de Game of Thrones (HBO)

Game of Thrones tendrá nuevas precuelas y secuelas según George R.R. Martin

En la convención Iceland Noir de Reikiavik, Islandia, George R.R. Martin mencionó que HBO Max ya está trabajando en nuevas precuelas y secuelas de Game of Thrones, además de House of the Dragon y El Caballero de los Siete Reinos.

George R.R. Martin mencionó que si bien él no está desarrollando solo las precuelas y secuelas de Game of Thrones, pues el trabajo se lleva junto a varios equipos de producción.

Sin embargo, no adelantó de qué tratarían estas precuelas y secuelas, ni cuales tienen más posibilidades de salir al aire; recordemos que las series de Jon Snow y Blood Moon fueron canceladas hace tiempo .

Rumores indican que podrían ser shows alrededor de Aegon el Conquistador, otra sobre Arya Stark y algunos proyectos animados; de momento, nada de esto es oficial.

El Caballero de los Siete Reinos (captura de pantalla)

Game of Thrones tendrá estrenos anuales desde 2026

Las palabras de George R.R. Martin cobran fuerza luego que se anunciara que el universo de Game of Thrones contará con estrenos anuales a partir del 2026.

El calendario de los proyectos oficiales y confirmados de Game of Thrones, queda de la siguiente manera:

El Caballero de los Siete Reinos Temporada 1 - Enero de 2026

House of the Dragon Temporada 3 - Verano de 2026

El Caballero de los Siete Reinos Temporada 2 - 2027

House of the Dragon Temporada 4 - 2028

En caso de tener más series en puerta como dice George R.R. Martin, la primera de estas se estrenaría hasta el 2029.

Más si tomamos en cuenta que House of the Dragon solo tendrá 4 temporadas, por lo que se necesitaría un reemplazo tras el fin de la historia de Rhaenyra Targaryen.