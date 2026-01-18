La saga de Game of Thrones sigue expandiéndose en HBO, y ahora lo hace con un giro más íntimo y humano; El Caballero de los Siete Reinos adapta los cuentos cortos de George R.R. Martin.

A diferencia de Game of Thrones o House of the Dragon, El Caballero de los Siete Reinos no se centra en guerras masivas ni en dragones, sino en la vida cotidiana de Westeros, lo que hace al show más íntimo; pero menos espectacular.

Aquí te dejamos nuestra reseña de 5 puntos:

El Caballero de los Siete Reinos es una buena adaptación de los cuentos

El Caballero de los Siete Reinos es una buena adaptación de los cuentos de George R. R. Martin, haciendo un gran trabajo con el poco material que tienen a la mano.

En total, son tres cuentos sobre estos personajes; El caballero errante, La espada juramentada y El caballero misterioso. Muchos dudaban que estas pudieran dar para temporadas completas, pero la gente de HBO lo ha hecho bien.

El Caballero de los Siete Reinos (captura de pantalla)

Esta entrega solo toma en cuenta la primera historia, presentando el encuentro entre Ser Duncan el Alto, mejor conocido como “Dunk”, y el pequeño “Egg”, un niño bastante perspicaz que se convertirá en su escudero y amigo.

Así a lo largo de 6 episodios nos muestra la evolución en su relación, así como torneos de caballeros, juramentos de honor y la tensión constante entre la nobleza y la gente común.

Los protagonistas de El Caballero de los Siete Reinos son entrañables

Un gran punto a favor de la serie es que los protagonistas de El Caballero de los Siete Reinos son entrañables, incluso se puede decir que adorables, muy diferentes a los clásicos protagonistas sagaces, violentos, heroicos o maquiavélicos de este universo.

Ser Duncan el Alto (Dunk) es interpretado por Peter Claffey, haciendo a un caballero errante que encarna la humildad y la nobleza del espíritu. Su figura contrasta con los caballeros arrogantes y corruptos de otras series de Westeros.

Mientras que Egg es interpretado por Dexter Sol Ansell, siendo un niño que oculta su identidad real y forma un vínculo de amistad y aprendizaje con Dunk, de manera casi inmediata.

La dinámica entre ambos personajes recuerda a los dúos clásicos, donde el contraste entre experiencia y juventud genera tensión y ternura a la vez.

Pues la mente afilada y comentarios irónicos de Egg contrastan con la ingenuidad, bondad y torpeza de Dunk, dando una dinámica que te lleva por estos 6 episodios.

El Caballero de los Siete Reinos (captura de pantalla)

La temática de El Caballero de los Siete Reinos busca ser más humana y optimista

Donde más se nota el cambio con respecto a Game of Thrones y House of the Dragon, es que la temática de El Caballero de los Siete Reinos busca ser más humana y optimista; si bien no deja de lado el “realismo”, está más cercano a otros relatos de caballería clásica.

Dunk representa el ideal del caballero humilde, enfrentado a un mundo corrupto, el cual a pesar de todo, trata de mantener sus valores, encontrando muchas trabas en el camino; pero también grandes aliados.

De ahí que su relación con Egg sea el núcleo emocional, mostrando cómo un caballero errante y un niño que esconde su identidad, recorren Westeros ayudándose el uno al otro, viviendo toda clase de aventuras.

Como imaginarás, el show se aleja de las intrigas palaciegas y guerras masivas para enfocarse en viajes, torneos y dilemas morales cotidianos; bajando en mucho la acción y los enfrentamientos dialécticos.

Todo aquí es más humano y accesible; sin embargo, eso podría alejar a los fans acostumbrados al rito y tono de obras anteriores, pues también cae en ocasiones en el humor absurdo, que no acaba de conectar del todo en el show.

A Knight of the Seven Kingdoms (HBO Max)

La dirección de El Caballero de los Siete Reinos es más contenida

Debido a todo lo anterior, la dirección de El Caballero de los Siete Reinos es más contenida, todo es más terreno y menos espectacular.

La producción se centra en locaciones rurales y torneos de caballeros, con menos uso de CGI masivo, o grandes batallas que definirán el destino del reino; aunque sí existe una que es el punto climático de esta temporada.

Pero en general, el énfasis está en la ambientación medieval realista, con vestuario, armas y escenarios que evocan la vida cotidiana de esa época, sin apelar a la fantasía oscura que caracteriza a este universo.

Si esperabas algo medianamente parecido a Game of Thrones o House of the Dragon, lamentamos decir que no lo encontrarás aquí, más allá de una serie bellamente dirigida que no ambiciona mucho.

A Knight of the Seven Kingdoms (HBO Max)

El Caballero de los Siete Reinos le resta importancia a su relación con Game of Thrones

A diferencia de House of the Dragon, donde en ocasiones la historia se ve arrastrada por el lastre de la serie original, El Caballero de los Siete Reinos le resta importancia a su relación con Game of Thrones.

Este show no busca pertenecer a ese macrocosmos dominado por la historia de los Targaryen, a pesar de que los dragones son parte esencial de la trama.

Aquí los dragones ya no existen, no hay profecías de “Príncipes prometidos” ni Caminantes blancos, y las grandes casas, fuera de los Targaryen, solo tienen participaciones puntuales.

Incluso la música es diferente a Game of Thrones, ya que no está el tema clásico de entrada (salvo como mero cameo) y tampoco se recurre a una gran partitura épica, dejando todo en música incidental.

Podemos decir que si el show tuviera otro nombre y un par de cambios mínimos, funcionaría perfectamente; por lo menos en esta primera temporada, ni Game of Thrones ni House of the Dragon le son necesarias, y a la inversa.

El Caballero de los Siete Reinos (HBO)

¿Vale la pena El Caballero de los Siete Reinos?

El Caballero de los Siete Reinos representa una nueva etapa en la expansión del universo de Game of Thrones. Con un enfoque más íntimo, personajes entrañables y dilemas morales de corte “mundano”, por decirlo de alguna manera.

En ese sentido, El Caballero de los Siete Reinos es un contraste refrescante frente a las batallas épicas y dragones que han dominado las series de Westeros hasta el momento.

Aún así hay que aceptar que a menos que seas muy fan de la obra de George R. R. Martin, y sus adaptaciones de HBO, la serie te puede parecer aburrida e incluso boba en varios de sus pasajes.

La falta de acción inmediata, pasajes memorables o diálogos contundentes, harán que más de uno vea al show como algo no tan relevante, incluso como “relleno”, a pesar de que es una historia canónica en este universo.