El próximo domingo 25 de junio La Casa de los Famosos México expulsará a un nuevo habitante, quien le hará compañía a Marie Claire Harp y Sofía Rivera Torres, de 28 y 30 años de edad respectivamente, en las galas.

Debido a que Apio Quijano y Emilio Osorio salvaron a Nicola Porcella, son tres personas las que tienen un pie fuera de La Casa de los Famosos México.

Ellas son:

Raquel Bigorra, de 49 años de edad.

Ferka Quiroz, de 36 años de edad.

Bárbara Torres, de 52 años de edad.

La Casa de los Famosos México: nominadas (@lacasadelosfamososmx / Instagram)

Ferka se molesta por la salvación de Nicola Porcella

Al igual que la salvación de la semana pasada de Ferka hecha por Jorge Losa, la de Nicola Porcella, de 35 años de edad, era más que evidente ya que es parte del team Infierno, lo que le molestó a una de las nominadas.

Ferka no perdonó que Apio Quijano y Emilio Osorio salvaran a su compañero y no a ella, algo que no pudo ocultar por lo que se acercó a Wendy Guevara, de 29 años de edad, para pedirle apoyo a sus fans para dejarla más tiempo en el juego.

Por supuesto, La Perdida le contó a su equipo y ellos le pidieron no hacerlo ya que es evidente que la quieren utilizar.

Ferka (La casa de los famosos México)

Habitantes de La Casa de los Famosos se enteran de su sanción por complot

La intensidad sube de nivel, la jefa de La Casa de los Famosos México llamó y les mostró el video a los cuatro habitantes que fueron sancionados por hacer complot, ellos son:

Sergio Mayer, de 57 años de edad.

Poncho de Nigris, de 47 años de edad.

Ferka Quiroz

Paul Stanley, de 37 años de edad.

Esto desenmascaró a Paul Stanley, quien ha estado jugando sucio al team Infierno, con quien se disculpó a fin de no salir nominado.

Los habitantes de La Casa de los Famosos México superan el reto de la semana

Finalmente los habitantes de La Casa de los Famosos México gozarán del 100% del presupuesto semanal ya que superaron la prueba de la realización de un sexy calendario.

Por ello esta noche celebrarán a lo grande su victoria en la fiesta temática que la producción les organizó a fin de destensar el ambiente.