Poncho de Nigris quiere la mitad del dinero de Wendy Guevara si ella gana La Casa de los Famosos México.

Así lo expresó Poncho de Nigris luego de la tercera gala de nominación en la que por primera vez no quedó en riesgo de ser eliminado de La Casa de los Famosos México.

¿Que opina Wendy Guevara de la petición de Poncho de Nigris?, ¿qué piensan sus fans del influencer? Los calificativos de vividor y aprovechado anundan en las redes sociales.

Registran oficialmente el talk show “Resulta y resalta” de Wendy Guevara. Al igual que la sección de La Perdida junto con Poncho de Nigris (Especial)

La Casa de los Famosos México: Poncho de Nigris le propone a Wendy Guevara compartir el premio si llegan a la final

¿De broma en broma, la verdad se asoma? Eso parecen creer los fans de Wendy Guevara luego de que Poncho de Nigris le propusiera compartir el premio si llegan a la final de La Casa de los Famosos México.

La petición quedó guardada en un video viral en TikTok que ha provocado enojo entre los fans de Wendy Guevara y La Casa de los Famosos México a los que tiene cautivados la influencer.

Poncho de Nigris le dijo a Wendy Guevara que compartir el premio de La Casa de los Famosos México era la opción más segura para que no se quedara con las manos vacías si él resultaba ganador.

La Casa de los Famosos México: Tras petición a Wendy Guevara, no bajan de ‘muerto de hambre’ a Poncho de Nigris

Sin embargo, esto no ha convencido a los fans de Wendy Guevara, quienes luego de celebrar la “amistad” que ha surgido entre ellos, ahora no lo bajan de aprovechado y vividor.

Asimismo, le han pedido a Wendy Guevara que no ceda a los chantajes de Poncho de Nigris, aunque la integrante de Las Perdidas no pueda enterarse de sus consejos:

“Esta loco, ven como es bien manipulador, quiere que Wendy piense que el tiene más oportunidad pero el sabe que es al revés pero quiere robarle a Wendy” Larissa Alatriste

Poncho de Nigris, influencer. (@PDenigrisOficiaal)

“Poncho gandaya muerto de hambre!!!” Paty Lu

“Por favor, ya no voten por ese hombre, es un vividor” Nora Rodriguez

La Casa de los Famosos México: Wendy Guevara tiene muy claro que hara con la petición de Poncho de Nigris

Días atrás, Wendy Guevara ya había sido advertida por Apio Quijano de que esta petición de Poncho de Nigris podría ocurrir.

Ante ello, Wendy Guevara fue muy clara al afirmar que una cosa es la amistad y otra el dinero, por lo que dijo tener muy claro lo que le diría no sólo a Poncho de Nigris, sino también a Sergio Mayer.

“Los mando a la reata, les digo, no, no, no, esto ya es diferente”, sostuvo con decisión Wendy Guevara.

La Casa de los Famosos México: Amistad de Poncho de Nigris y Wendy Guevara ha generado suspicacia desde el principio

La amistad de Poncho De Nigris y Wendy Guevara es una de las cosas que más ha sorprendido a la audiencia de La Casa de los Famosos México.

Y es que, en el mundo real Poncho de Nigris ha sido señalado por actos homofóbicos; además, su primera decisión en La Casa de los Famosos México afectó a Wendy Guevara.

Ambos fueron vetados de la primera fiesta en La Casa de los Famosos México porque Poncho de Nigris se negó a compartir cama con Wendy Guevara una semana.

El influencer argumentó en ese momento que no le gusta dormir acompañado... aunque luego dijo que no le gusta tener cerca “la reata”.

Ante ello, muchos fans de Wendy Guevara se han preguntado qué tan sincera es la amistad que le ofrece Poncho de Nigris o si en realidad está siendo un oportunista para seguir en La Casa de los Famosos México.