El público ya tiene a sus preferidos de La Casa de los Famosos México. Cuarto Mar está sumando seguidores debido a que su contenido es más divertido frente a la estrategia del enemigo.

Está comprobado, el juego sucio y agresivo no gusta. El ambiente de La Casa de los Famosos México 2024 está tomando un nuevo giro.

Hoy en día, Briggitte Bozzo es su propia heroína. La actriz poco a poco le hace ver su suerte a Adrián Marcelo, quien constantemente la crítica y le hace burla.

Briggitte Bozzo -de 22 años de edad- hizo sufrir a Adrián Marcelo -de 34 años de edad-. La actriz aterrorizó al youtuber, quien no pudo ocultar su miedo pues terminó gritando y hasta dijo groserías.

Verás, cuarto Mar hizo una broma a sus enemigos del cuarto Tierra, la cual consistía en darles un susto que no olvidarían a lo largo del día.

Briggitte Bozzo se ocultaría en una maleta que mágicamente se abriría cuando nadie se lo esperaba. Adrián Marcelo fue su primera víctima.

El youtuber recordaba las indicaciones que les dio La Jefa de La Casa de los Famosos México 2024 cuando de pronto la actriz a gritos reveló su persona dentro de una maleta azul que estaba a su lado.

“Ay. Hija de tu puta madre. Cabrona. Chingas a verte”, dijo un aterrorizado influencer, reacción que arrancó la carcajada de sus compañeros.

Adrián Marcelo no se quedó callado. Les contó a sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2024 sobre la broma del cuarto Mar por lo que Ricardo Peralta se las echó a perder.

Ricardo Peralta -de 35 años de edad- se negó a sentarse en una de las camas cercana a la maleta porque ya sabía que Briggitte Bozzo saldría de ella.

“No, me van a espantar porque va a salir de ahí Briggitte”, dijo y abrió la maleta con desprecio.

Sin saberlo, Sabine Moussier -de 58 años de edad- tomó una mala decisión, se unió al cuarto Tierra. La villana de las telenovelas asegura que ellos son quienes la cuidan por todas sus dolencias.

Por lo que su muestra de lealtad fue contar todo lo que cuarto Mar habla de sus enemigos.

Adrián Marcelo dice haber encontrado en su esposa a una mujer que lo cuida tan bien como su mamá y que siempre está en casa.

“Según el sistema patriarcal es: ‘Si ya no me están cortando frutita en la casa, ya me voy a que me la corte ahora mi esposa en la casa”, dice orgulloso.

Adrián Marcelo