¿Agustín Fernández es un mentiroso? Nicola Porcella lo exhibe luego de las críticas que recibió por no mandarle ropa para La Casa de los Famosos México 2024.

La participación de Agustín Fernández -de 34 años de edad- en La Casa de los Famosos México 2024 ha generado gran polémica, pero no solo para él.

Y es que Nicola Porcella -de 36 años de edad- también se ha visto involucrado en la controversia porque usuarios no han dejado de reclamarle por las acciones de su amigo en La Casa de los Famosos México 2024.

Incluso, Nicola Porcella fue muy criticado por supuestamente no mandarle ropa a Agustín Fernández para La Casa de los Famosos México 2024.

Tras todas las críticas que ha recibido desde el estreno de La Casa de los Famosos México 2024, Nicola Porcella tomó importante decisión sobre su amistad con Agustín Fernández y así lo reveló en el programa Hoy.

Nicola Porcella se ha encontrado en medio de la controversia y todo por culpa de Agustín Fernández.

Y es que no solo ha sido cuestionado por las actitudes de Agustín Fernández en La Casa de los Famosos México 2024, sino que ahora fue culpado por no mandarle ropa a su amigo.

Esto luego de que Agustín Fernández señaló en La Casa de los Famosos México 2024 que no le habían mandado ropa cuando antes de entrar ya había quedado el trato.

Tras las críticas que recibió, Nicola Porcella decidió romper el silencio y aclaró qué era lo que estaba pasando con la ropa de Agustín Fernández en La Casa de los Famosos México 2024.

A través de su canal de difusión, Nicola Porcella dejó en claro que él es Team Mar, pero no por eso ha dejado solo a su amigo Agustín Fernández.

Nicola Porcella señaló que Agustín Fernández no le dejó dinero, pero como tiene en la casa donde viven, él le comentó que agarraría de sus ahorros si se necesitaba.

“Díganles a los fans de Agustín que dejen de mentir, que nosotros sí (queremos ayudarlo). Agustín, a mí no me dejo plata, él tiene dinero en la casa, si se necesita lo pago o si no agarró plata de mi dinero”

En su discurso, Nicola Porcella señaló que ya le mandó ropa básica a Agustín Fernández para su estancia en La Casa de los Famosos México 2024.

Nicola Porcella aseguró que son las fans de Agustín Fernández las que lo están destruyendo, porque no se dan cuenta de los problemas que va a tener a su salida del reality.

“Sus fans, sus disque fans porque es más de lo que le están destruyendo que apoyando, porque no se han dado cuenta que Agustín saliendo va a tener muchos problemas... Me imagino que ellas lo van a tener que ayudar y mantener en TikTok”

Sobre la ropa, Nicola Porcella aseguró que sí le han estado mandado, pero a Agustín Fernández no le gustaron los trajes que le mandaron.

“Sí se le mandó, el traje que se le mandó el domingo, Agustín lo usó el miércoles, porque la ropa que le mandaron sus fans con Furor no les gustó, se juntaron con Furor para mandarle ropa y Agustín no se la quiso poner, eso fue lo que pasó”

Visiblemente molesto, Nicola Porcella señaló que ya se le está mandando la ropa, pero si Agustín Fernández no se la quiere poner no es su problema.

Nicola Porcella pidió que ya no lo metan en la controversia, pues no es su papá y él ya salió de La Casa de los Famosos México.

“Agustín no se quiso poner esa ropa, ya mandó a decir que no le gustó la ropa de Furor. No es culpa nuestra. Yo no lo tendría que estar haciendo porque no soy papá de nadie”

Nicola Porcella