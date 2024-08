Exhiben a Gomita y Ricardo Peralta por hacer trampa en La Casa de los Famosos México 2024, ¿para perjudicar al cuarto Mar?

Pese a que por primera vez todos los habitantes de La Casa de los Famosos México 2024 estuvieron nominados por hacer complot, algunos habitantes parecen no entender que hay reglas.

Y es que ahora fueron exhibidos Araceli Ordaz ‘Gomita’ -de 29 años de edad- y Ricardo Peralta por hacer trampa y no esforzarse en la prueba de líder de La Casa de los Famosos México 2024.

Pero no fue porque no quisieran ganar los beneficios que otorga esta importante prueba en La Casa de los Famosos México 2024, sino porque querían perjudicar al cuarto Mar.

Tras ser exhibidos frente a sus compañeros, usuarios se preguntan si habrá una sanción para Gomita y Ricardo Peralta -de 34 años de edad-, pues se supone que eso no va con la competencia que se busca generar en La Casa de los Famosos México 2024.

El pasado lunes 12 de agosto se realizó la prueba por el liderato en La Casa de los Famosos México 2024.

En esta ocasión la prueba en La Casa de los Famosos México 2024 se realizó en parejas, por lo que hubo algunas celebridades que les tocó estar en equipo con alguien del otro cuarto.

Al final Sabine Moussier y Sian Chiong fueron los ganadores y pudieron subir a la suite y más tarde se definió que él tendría la inmunidad, mientras que ella se quedó con el derecho de salvación en La Casa de los Famosos México 2024.

Sin embargo, durante la gala del martes 13 de agosto Odalys Ramírez y Diego de Erice se enlazaron a La Casa de los Famosos México 2024 para exhibir que no todos los habitantes estaban jugando limpio.

Ante la sorpresa del cuarto Mar, algunos integrantes del cuarto Tierra se mostraron nerviosos cuando Odalys Ramírez y Diego de Erice señalaron que ya habían detectado un juego sucio.

Odalys Ramírez y Diego de Erice señalaron que ese no era el espíritu de competencia que querían en La Casa de los Famosos México 2024.

Fue en ese momento que se les presentó a los habitantes un video en el que se comprobaba que dos personas se habían dejado perder y todo para que algunos integrantes de Mar no ganaran.

Se trata nada más y nada menos que de Gomita y Ricardo Peralta, quienes confiesan que se dejaron perder a propósito para que los de Tierra ganarán la prueba de líder.

Tras pasar el video, Odalys Ramírez y Diego de Erice invitaron a los habitantes a jugar de la mejor manera posible y dejar esta clase de artimañas.

Tras ser exhibidos por dejarse perder en la prueba, la reacción de Gomita y Ricardo Peralta fue de sorpresa.

Mariana Echeverría fue la primera en defenderlos al señalar que era una estrategia del cuarto Tierra y que no infligieron ninguna regla.

Ricardo Peralta aceptó que “no puso atención conscientemente”, pues no quería ganar esta prueba ya que se encontraba con Arath de la Torre y no quería beneficiar a nadie de Mar.

Por su parte Gomita trató de justificar sus acciones ante los reclamos de Gala Montes, quien señaló que pese a ser de cuartos diferentes ella se esforzó para compartir la suite.

“No jugaste derecho, de eso no se trata. (...) Yo sí tenía la ilusión y me rompió el corazón ver lo que dijiste. Porque si tenía la ilusión de subirme a suite y no sé. Platicar contigo y de chingarnos una botella de vino y que tú jugaras por otro lado”

Gala Montes