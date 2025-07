El pasado 28 de junio, Majo Aguilar -de 31 años de edad- preocupó a sus fans al informar que había sido hospitalizada por una crisis gastrointestinal.

Ahora, tras un par de días del percance, la cantante compartió una nueva actualización de su estado de salud.

Majo Aguilar se encuentra mejor de salud luego de que informó que estaba hospitalizada por una infección en el estómago.

La cantante recurrió a su cuenta de Instagram para actualizar su estado de salud y agradecer por los mensajes de cariño.

Luego de estar ausente en redes sociales mientras continuaba con su recuperación, Majo Aguilar reapareció para dar a conocer que ya se encuentra mejor.

Sin embargo, a petición de los médicos, se mantiene en reposo para pronto retomar su vida cotidiana y su agenda.

Majo Aguilar compartió una imagen tomada frente al espejo en la que lucía muy guapa con unos pantalones y top negro, con sombrero vaquero a juego.

La cantante hizo hincapié que no es una foto tomada en ese instante , sino que la compartió para dar las buenas noticias.

Majo Aguilar también aprovechó para agradecer a sus seguidores por el apoyo que le han expresado en estos días.

View this post on Instagram

Majo Aguilar sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía desde una cama de hospital.

¿Quién es la pareja actual de Marlene Favela? “Ya no estoy soltera”, dice entre sonrisas la actriz que confirmó nuevo romance

La cantante fue hospitalizada de emergencia tras experimentar un malestar físico, el cual más tarde explicó que se trató de una crisis gastrointestinal.

“Este pride es muy diferente, siempre me emociono al compartir con la comunidad un día que es tan especial como hoy, no contaba con que me iba a dar una crisis gastrointestinal”

Majo Aguilar