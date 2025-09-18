Jawy Méndez y Sandra Itzel, quienes convivieron en MasterChef Celebrity México, se reencontrarán en La Granja VIP.
No obstante, esto no asegura que Jawy Méndez y Sandra Itzel se conviertan en aliados en La Granja VIP, reality show que se transmitirá por Azteca Uno y simultáneamente en Disney +
Jawy Méndez advierte a Sandra Itzel sobre los “secretos” que revelará en La Granja VIP
A poco de revelarse en Venga La Alegría, que Sandra Itzel es una de las granjeras de La Granja VIP, la propia se enteró que es mejor ser aliada de Jawy Méndez.
Y es que Jawy Méndez -de 36 años- no piensa ser un mueble en La Granja VIP sino todo lo contrario, será una gran amenaza para los participantes, incluida, Sandra Itzel -de 31 años-.
El influencer dice conocer secretos de algunos de sus compañeros, por lo que es mejor que no estén en su contra.
“No conozco a todas las celebridades que van, pero las poquitas que conozco (...) conozco muchos secretos de ellos que muy seguramente los hará estar de mi lado. Si se meten conmigo van a tener las de perder. No es amenaza, no es advertencia... es lo que el público quiere”Jawy Méndez
Asimismo, Jawy Méndez está seguro de que triunfará en el reality show ya que conoce el formato y, por tanto, hará estallar momentos clave.
Por lo que promete acción y un ambiente que opacará a La Casa de los Famosos México 2025.
Sandra Itzel espera retomar su amistad con Jawy Méndez en La Granja VIP
Las palabras de Jawy Méndez sorprendieron a Sandra Itzel, quien hasta hace poco creía tener una buena relación con el también participante de La Granja VIP.
Por lo que en un intento de convertirse en su aliada y no en su rival, Sandra Itzel reconoce que Jawy Méndez sabe robar cámara.
Razón por la que responde su advertencia con educación y cortesía:
“Espero que podamos retomar esa amistad que yo creía que teníamos en MasterChef y que podamos hacer grandes platillos juntos”Sandra Iztel
La Granja VIP se estrenará el 12 de octubre de este 2025. Adal Ramones, de 63 años, es el conductor principal.