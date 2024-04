La plataforma Max ha revelado al elenco de la próxima serie spin-off de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight.

Tal y como se había dicho Warner Bros. Discovery ya tenía en luz verde para la serie A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, y ahora su elenco principal ha sido confirmado.

Por lo que ya conocemos a los primeros dos actores y protagonistas de A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, la nueva serie spin-off de Game of Thrones, tras House of the Dragon.

Final de Game of Thrones estableció récord de audiencia (HBO vía AP)

Este es el elenco principal para la serie spin-off de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight

De manera oficial el elenco principal para la serie spin-off de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight ha sido revelado.

Por lo que serán los actores Peter Claffey y Dexter Sol Ansell quienes protagonizarán A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight.

Por su parte el actor Peter Claffey -de 22 años de edad- estará interpretando a Sr. Duncan, El Alto, un joven caballero, ingenuo y valiente en la serie spin-off de Game of Thrones.

Mientras que el papel de Egg, el pequeño escudero de Duncan estará a cargo del actor infantil Dexter Sol Ansell de solo 9 años de edad.

La serie A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight se estrenará a finales de 2025, basada en novelas escritas por George R.R. Martin -de 75 años de edad-.

Envía un cuervo.



¿De qué tratará la serie spin-off de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight?

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight será la nueva serie spin-off de Game of Thrones para la plataforma Max.

Esto detrás de House of the Dragon que se encuentra en espera del estreno de su temporada 2 en junio de 2024.

La serie spin-off A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight está basada en la obra de George R.R. Martin, titulada Tales of Dunk and Egg.

Historia que está ambientada alrededor de un siglo antes de los acontecimientos de Game of Thrones. Mientras que la sinopsis oficial para A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight dice:

“Ambientada en una época en la que la línea Targaryen todavía sostiene el Trono de Hierro y la memoria del último dragón aún no ha pasado de la memoria viva, los grandes destinos, los poderosos enemigos y las hazañas peligrosas esperan a estos amigos improbables e incomparables”. Max