¿Habrá una nueva serie de Jon Snow de Game of Thrones? Los nuevos rumores apuntan a que sí, aunque de momento se centran en House of the Dragon.

Game of Thrones fue una de las series más populares que dejó marcada a una generación; ahora, los rumores de un spin-off de Jon Snow, regresan.

Y es que aunque continúan con las extensiones del universo de Game of Thrones de George R. R. Martin, algunos rumores aseguran que habría una secuela centrada en Jon Snow.

HBO podría retomar el proyecto de la serie de Jon Snow de Game of Thrones

Anteriormente se había anunciado el proyecto de Jon Snow de Game of Thrones con Kit Harington de 37 años de edad, el proyecto nunca se concretó.

Y ahora, el jefe de HBO, Casey Bloys reveló que podrían retomar en un futuro la serie de Jon Snow de Game of Thrones.

Durante un evento de HBO y Max en donde se presentó la parrilla de programas para el 2025, Bloys comentó que “quizá lo intentemos de nuevo”, refiriéndose a este spin-off de Jon Snow.

Aunque no reveló cuáles fueron los motivos por los cuales este proyecto ligado a Game of Thrones se desechó en primer lugar.

Jon Snow (HBO)

De memento, HBO se concentrará en los dos proyectos que ya tiene de Game of Thrones

Si bien algunos ya se han emocionado ante la posibilidad de una nueva serie de Jon Snow, de momento Bloys confirmó que solamente están enfocados en dos proyectos de Game of Thrones:

House of the Dragon

A Knight of the seven Kingdoms: The Hedge Knight

La primera correspondería a la tercera temporada de House of the Dragon mientras que, la segunda es la adaptación de los cuentos de Dunk y Egg.

Estas dos producciones que corresponden a la mitología de Game of Thrones, ya están en desarrollo.

“Hasta ahora esas son las únicas que pensamos a largo plazo. Quiero decir, en términos prácticos, uno no quiere exagerar nada. No hay luces verdes parpadeantes en ningún otro (proyecto). Por el momento, nos tomamos nuestro tiempo para desarrollarlas, y solo las hacemos cuando las podemos cumplir” Casey Bloys

Bloys reveló que de momento no hay ningún otro proyecto con luz verde del universo de Game of Thrones, ya que se toman su tiempo para desarrollarlas.

Cabe recordar que en agosto pasado se le preguntó a Kit Harington si regresaría como Jon Snow de Game of Thrones, a lo que él respondió que solo lo haría si existiera la historia adecuada.