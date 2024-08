El universo de House of the Dragon y Juego de Tronos está lleno de misterios, uno de ellos es el de Brynden Rivers y el Cuervo de Tres Ojos.

Si bien poco se había hablado de Brynden Rivers en Juego de Tronos, su importancia volvió en House of the Dragon, despertando interés en el guerrero conocido como Bloodraven.

Pues fuera de que en algún momento se convierte en el Cuervo de Tres Ojos, poco se sabe de este personaje, por lo menos en las series de HBO.

Algo interesante tomando en cuenta la revelancia de éste en el destino de todo Westeros.

¿Quién es Brynden Rivers?

Brynden Rivers es el hijo del rey Aegon IV Targaryen y Lady Melissa de la Casa Blackwood; recibió el apodo de Bloodraven debido a una marca de nacimiento roja con forma de ave.

Fue parte importante para detener las Rebeliones de Blackfire, un grupo de bastardos y descendientes Targaryen de segundo orden.

Fue enviado al Muro por el rey Aegon V Targaryen, debido a que traicionó y asesinó a Aenys Blackfire, quien quería firmar la paz con el reino.

¿Qué edad tiene Brynden Rivers?

Brynden Rivers tiene alrededor de 61 años cuando es enviado al Muro; su nacimiento fue en el año 175 “Después de la Conquista”.

Supuestamente muere a la edad de 77 años; no obstante, las cosas no están del todo claras, pues se pierde en las tierras más allá del Muro.

¿Quién es la esposa de Brynden Rivers?

Brynden Rivers nunca tuvo esposa; no obstante, tuvo una relación con Shiera Estrellademar hasta la muerte de esta.

¿Qué signo zodiacal es Brynden Rivers

El universo de Game of Thrones y House of the Dragon no se rige por las misma reglas que el nuestro, por lo que no se tiene una concepción del zodiaco como tal.

De ahí que no se sepa el signo zodiacal de Brynden Rivers.

¿Cuántos hijos tiene Brynden Rivers?

Brynden Rivers no tuvo descendencia. Shiera Estrellademar nunca quedó embarazada de él y no tuvo otra pareja en su juventud.

Cosa que se mantuvo al momento de ser enviado al Muro, donde no se permite tener herederos.

¿Qué estudio Brynden Rivers?

Al ser un hijo no reconocido, Brynden Rivers no recibió la educación de los altos nobles de la dinastía Targaryen.

No obstante, fue educado en varias artes por parte de la Casa Blackwood, desde el uso de la espada y el combate, hasta historia y elementos protocolarios.

¿En qué ha trabajado Brynden Rivers?

Además de ser parte del ejército de la Casa Targaryen, Brynden Rivers fue Mano de los reyes Aerys I Targaryen y Maekar I Targaryen; así como Consejero de Rumores de su hermano Daeron II Targaryen.

En la Guardia Nocturna alcanzó el rango de Lord Comandante, siendo considerado uno de los mejores en desempeñar ese papel.

Se pensó que había muerto; pero Bran Stark lo encontró años después viviendo con los Hijos del Bosque en una cueva más allá del Muro.

Ahora desmpeñando el papel del Cuervo de los Tres Ojos, el último vidente de todo Westeros, el cual está guiando al joven para desempeñar un papel en contra de los Caminantes Blancos.

Brynden Rivers apareció como el Cuervo de Tres Ojos en el final de House of the Dragon

Brynden Rivers fue parte del final de House of the Dragon, dentro de la visión de Daemon Targaryen.

Ahí se hace una pequeña referencia a Brynden Rivers como el Cuervo de Tres Ojos, además de dar un vistazo a los Caminantes Blancos.

En esta visión se muestran otras cosas como el reinado de Rhaenyra Targaryen, la muerte de los dragones, la caída de la dinastía Targaryen y su resurrección con Daenerys Targaryen.

Dado que Brynden Rivers nace mucho después del final de la Danza de Dragones, no se sabe si su personaje será retomado en el futuro.