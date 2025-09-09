Warner Bros. anda con una gran racha tras el éxito de la última película de El Conjuro, al grado que revivió el proyecto de una serie en HBO Max.

Los últimos reportes indican que HBO Max ya encontró a quien se haga cargo de la serie de El Conjuro, de la cual se viene hablando desde hace un par de años.

El Conjuro 4: Últimos Ritos (Warner Bros. Pictures)

Serie de El Conjuro en HBO Max por fin comienza a avanzar

De acuerdo con Variety, HBO Max habría conseguido a Nancy Won, para que sea la responsable de la serie de El Conjuro.

Ella sería la productora y escritora principal de la serie de El Conjuro en HBO Max; además Peter Cameron y Cameron Squires fungirían como los otros guionistas.

Hay que señalar que hasta el momento ni Warner Bros. ni HBO Max han hecho una declaración al respecto; pero al parecer solo sería cuestión de tiempo.

La serie de El Conjuro se viene trabajando desde 2023; sin embargo no había tenido avances significativos hasta mediados del 2025.

Especialistas creen que fue el gran fin de semana que tuvo la cuarta entrega la que potenció los planes alrededor de este show.

También se estaría planeando una precuela de El Conjuro

Warner Bros. le tiene mucha fe en este momento a la franquicia de El Conjuro, pues además de la serie de HBO Max, también se planearía una precuela.

En este caso el reporte es de Puck News, quienes mencionan que dentro de Warner Bros. ya se encuentra en desarrollo una precuela de El Conjuro.

Si bien la saga ya tiene películas ubicadas antes de la entrega original, la historia de esta nueva entrega se desarrollaría incluso antes que La Monja y Anabelle.

De momento no hay más detalles, pues apenas se está en etapa de planeación; si se llega a concretar, la veríamos hasta dentro de 2 o 3 años.

Por lo pronto El Conjuro: Últimos Ritos lleva acumulados 199 mdd (3.7 mil mdp) en todo el mundo, de un presupuesto de 55 mdd (mil mdp).