Ya está en cines El Conjuro: Los Últimos Ritos, siendo la última película de la saga, la cual no ha tenido una buena recepción en Rotten Tomatoes.

Aunque El Conjuro: Los Últimos Ritos trata de rescatar una franquicia que viene en declive, al final la acaba por hundir en Rotten Tomatoes.

¿Cuál es la calificación de El Conjuro: Los Últimos Ritos en Rotten Tomatoes?

Al momento de hacer esta nota, El Conjuro: Los Últimos Ritos tiene un 57% de aprobación en Rotten Tomatoes de 74 reseñas en total.

Esto pone a El Conjuro: Los Últimos Ritos hasta abajo de toda la saga en Rotten Tomatoes.

Junto a El Conjuro: El Diablo me obligó a hacerlo, con 56% de aprobación.

El Conjuro 4: Últimos Ritos (Warner Bros. Pictures)

De hecho, hay posibilidad de que la cuarta parte se hunda un poco más, pues falta de contabilizar algunas reseñas.

Si estas son negativas, enterraría a la franquicia de los Warren definitivamente.

Esta calificación demuestra que lo que empezó como una idea fresca para el cine de terror, acabó por quemarse debido a tantas secuelas y spin-offs.

Pues, además de las películas de El Conjuro, hemos tenido filmes de Anabelle, La Llorona y La Monja, construyendo todo un universo que acabó por cansar a la crítica.

El Conjuro: Los Últimos Ritos en Rotten Tomatoes (Especial)

¿Qué dicen en Rotten Tomatoes acerca de El Conjuro: Los Últimos Ritos?

En general, la crítica de Rotten Tomatoes menciona que El Conjuro: Los Últimos Ritos es fallida en casi todos sus apartados.

Señalando que en la película es más un extraño drama familiar que una película de terror.

Lo cual afecta toda la narrativa, pues se centra tanto en este tema que al final no tenemos un historia bien desarrollada, siendo un final anticlimático para la franquicia.

Además de que El Conjuro 4 carece de sorpresas o algo realmente relevante que te haga ir al cine a ver esta entrega.

Lo único que destacan son las actuaciones de Patrick Wilson y Vera Farmiga, que siguen manteniendo la esencia de los Warren, aunque no tengan casi nada con qué trabajar.