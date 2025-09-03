Este 4 de septiembre llega a los cines la nueva película El Conjuro 4: Últimos Ritos, siendo esta la décima película de la saga pero ¿realmente es la más aterradora? Te contamos.

El Conjuro 4: Últimos Ritos es la nueva historia de James Wan y Peter Safran, dirigida por Michael Chaves, con Vera Farmiga y Patrick Wilson como el matrimonio de Ed y Lorraine Warren.

La trama de El Conjuro 4: Últimos Ritos está inspirada en el caso Smurl de Ed y Lorraine Warren que, de acuerdo con ellos, fue el caso que terminó con sus carreras; siendo este el porqué de su nombre.

Pero ¿realmente es la más aterradora de la saga de El Conjuro como muchos críticos la han calificado? Te lo decimos en esta reseña de 5 puntos.

¿Vale la pena ver El Conjuro 4: Últimos Ritos?

Como ya se dijo, este 4 de septiembre llega a las salas de cine de México El Conjuro 4: Últimos Ritos, la nueva entrega del Universo de terror creado por James Wan y Peter Safran.

Y es por eso que si quieres ver El Conjuro 4: Últimos Ritos, te dejamos estos 5 puntos de nuestra reseña para que decidas si vale o no la pena ver esta última entrega de la saga de Ed y Lorraine Warren:

El Conjuro 4: Últimos Ritos relata uno de los casos más polémicos de los Warren

Este 4 de septiembre llega a las salas de cine El Conjuro 4: Últimos Ritos, la nueva película de la saga que está inspirado en uno de los casos más polémicos del matrimonio Warren: el caso de la familia Smurl.

Y es que de acuerdo con Ed y Lorraine Warren este caso lo consideran como el que terminó con todo en su carrera, por lo cual se considera como la última o “últimos ritos”, como se llama la película de El Conjuro 4.

El caso de Ed y Lorraine Warren en la cual se inspira El Conjuro 4: Últimos Ritos, relata el caso de la familia Smurl en 1986 en Pensilvania, quienes aseguraron experimentar sucesos paranormales violentos en su casa y contra ellos.

De acuerdo a sus testimonios, la familia Smurl aseguraba experimentar agresiones por una fuerza sobrenatural que los llegaba a lanzar contra las paredes, arrojaba objetos y realizaba agresiones sexuales.

La investigación de Ed y Lorraine Warren concluyó que la casa estaba habitada por cuatro espíritus, incluido un demonio que usaba a los otros para destruir a la familia.

En ese sentido, la película de El Conjuro 4: Últimos Ritos sería la última de la saga principal de los Warren pues llega su fin como una pareja de investigadores paranormales.

Aparecen entes conocidos en El Conjuro 4: Últimos Ritos

Si bien El Conjuro 4: Últimos Ritos está inspirado en el último y más polémico caso de los Warren, aparecen reconocidos en esta cinta.

Pues hay personajes de las otras tres entregas a quienes Los Warren ayudaron en sus diferentes casos, así como su hija Judy quien será el foco principal para El Conjuro 4: Últimos Ritos.

Y como era de esperarse, una de las figuras principales dentro de la saga de El Conjuro que es la muñeca Annabelle, también hace una aparición en esta nueva entrega.

Aunque eso sí, quienes son fans de la Monja Valak, esta ya no aparece en El Conjuro 4: Últimos Ritos; sin embargo, nuevos personajes y apariciones toman su aterrador lugar.

Mismos que lograrán sacar más de un buen susto a la audiencia, especialmente para aquellos quienes son fans de toda la saga.

Esta vez, el objetivo de El Conjuro 4: Últimos Ritos no es el matrimonio Warren sino su hija Judy

Como se dijo anteriormente, en El Conjuro 4: Últimos Ritos ahora el objetivo no son los Warren o la familia que los entes atormentan en esta ocasión, sino su hija Judy.

Y es que como era de esperar, Judy heredó las habilidades psíquicas de Lorraine, mismos que ha tratado de contener por miedo.

Sin embargo, ante el caso de la familia Smurl, será turno de Judy para ayudar a la familia y convencer a sus padres que salgan de su retiro.

Pero algo más siniestro se oculta en este caso de la familia Smurl, y que Los Warren deberán enfrentar como familia una última vez.

Por lo que este giro en El Conjuro 4: Últimos Ritos da un toque de frescura a la saga, haciéndolo más interesante en cuanto a la historia.

Sí hay momentos escalofriantes en El Conjuro 4: Últimos Ritos, pero no abusa de ellos

Como muchos esperan en El Conjuro 4: Últimos Ritos, la nueva película sí cuenta con varios momentos de suspenso y terror.

Y aunque si hay varios jumpscares, El Conjuro 4: Últimos Ritos no abusa de ellos por lo que su uso se siente bastante natural conforme avanza la historia.

Aunado a la presentación de los nuevos personajes y entes que rondan en la casa de la familia Smurl, es posible que El Conjuro 4: Últimos Ritos tenga momentos incluso más terroríficos que las otras entregas.

Pues hay momentos de tensión entre los personajes en los que puedes incluso sentir la angustia, el terror y el miedo por saber qué es lo que los está acechando en esta ocasión.

Y en cuanto al terror asignado para El Conjuro 4: Últimos Ritos, es posible que sea una de las mejores de la saga hasta el momento.

Un poco comparable con la primera entrega que llegó en 2013 y que a todos asustó y encantó, trayendo una renovación en el cine de terror.

Y aunque la saga de El Conjuro se ha hecho bastante popular incluso con sus spin offs como Annabelle o La Monja, sin duda alguna El Conjuro 4: Últimos Ritos te recordará a los inicios en donde el terror era más puro.

Hay un cierre satisfactorio para El Conjuro 4: Últimos Ritos

El Conjuro 4: Últimos Ritos se supone es la última película de la saga principal de Los Warren, la cual cuenta con un cierre satisfactorio.

Pues al estar inspirada precisamente en el último caso de Los Warren, El Conjuro 4: Últimos Ritos da un final redondo para toda la familia que se dedica a la investigación paranormal.

En ese sentido, sí se siente que hay un final satisfactorio para El Conjuro 4: Últimos Ritos, dando un final redondo para toda la familia Warren; incluyendo a su hija Judy.

Pues después de estas 4 entregas principales para la saga principal de El Conjuro, el matrimonio de Ed y Lorraine Warren finalmente podrán disfrutar de su vida.

Y aunque es un final redondo, sin cabos sueltos, se desconoce si James Wan y Peter Safran querrán seguir explotando la historia de El Conjuro, pero ahora con Judy Warren.

De momento, El Conjuro 4: Últimos Ritos significa el final de la historia principal de este universo cinematográfico, así como de Los Warren y sus investigaciones.

